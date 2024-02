© Foto: ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique - picture alliance



Die Fahrzeugauslieferungen von Li Auto sind im vergangenen Quartal sprunghaft angestiegen. Da es dem Unternehmen gelingt, profitabel zu wachsen, wird der Hersteller zu einem ernstzunehmenden Rivalen für BYD und Tesla. Li Auto - diesen chinesischen Autobauer haben aktuell nur wenige Anleger auf dem Schirm. Völlig zu Unrecht, wie der am Montagmorgen vorgelegte Geschäftsbericht zeigt, denn der Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Range-Extender ist operativ auf einem richtig guten Weg. Auch in 2024, wie der Ausblick zeigt. Auslieferungen stark gesteigert Dank einer rekordhohen Zahl von Fahrzeugauslieferungen konnte Li Auto im abgelaufenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 5,88 Milliarden …