Mainz (ots) -ARTE und das ZDF sind neue Medienpartner des Europakonzerts der Berliner Philharmoniker, die Vereinbarung umfasst zunächst die Jahre 2024 bis 2026. Das diesjährige Konzert findet am Mittwoch, 1. Mai 2024, im malerischen Weinort Tsinandali in Georgien unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim statt. Lisa Batiashvili spielt das populäre Violinkonzert von Johannes Brahms, außerdem steht Beethovens 5. Sinfonie auf dem Programm.ARTE zeigt das Konzert am Mittwoch, 1. Mai 2024, um 11.00 Uhr live auf ARTE Concert und im TV zeitversetzt am selben Tag um 16.00 Uhr. Das ZDF zeigt eine leicht gekürzte Fassung am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, um 11.05 Uhr.Wolfgang Bergmann, ARTE-Koordinator im ZDF und Geschäftsführer von ARTE Deutschland: "Das Konzept des Europakonzerts der Berliner Philharmoniker trifft die Seele von ARTE - Musik als hellste Stimme der Völkerverständigung bleibt auch und gerade in politisch dunklen Zeiten Quelle der Hoffnung. Wir freuen uns auf das Konzert aus Georgien, einem Land der Musik."Dr. Nadine Bilke, Programmdirektorin des ZDF: "Die Berliner Philharmoniker sind Botschafter Deutschlands in Europa, und gleichzeitig bringen sie Europa nach Deutschland. Austausch und Zusammenarbeit bereichern uns und machen uns als Gesellschaft stärker - dafür setzt sich auch das ZDF ein. Ich freue mich, dass wir diesen Weg beim Europakonzert nun gemeinsam gehen!"Die Berliner Philharmoniker geben seit 1991 am 1. Mai, dem Gründungstag des Orchesters, ein Konzert an einem kulturgeschichtlich bedeutsamen Ort Europas. Ihre Reisen führten das Orchester an so spektakuläre Orte wie die Hagia Eirene in Istanbul, das Odeon des Herodes Atticus in Athen oder die Sagrada Familia in Barcelona.2024 steht der Spielort Tsinandali für die Schnittstelle zwischen Europa und Asien, zwischen Orient und Okzident. Das von einem Park und Natur umgebene 200 Jahre alte Weingut avancierte im 19. Jahrhundert zu einem Treffpunkt bedeutender Literaten.