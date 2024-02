© Foto: Angela Piazza/Corpus Christi Caller-Times via AP/dpa



Tesla bestellt bei einer kalifornischen Bäckerei 4000 Törtchen. Doch im letzten Moment stornierte der Elektroautobauer den Großauftrag, was einen Shitstorm in den sozialen Medien auslöste. Musk will die Sache klären. Tesla-Chef Elon Musk hat versprochen, einer kleinen Bäckerei in Kalifornien den Schaden zu ersetzen, der durch die kurzfristige Stornierung eines Großauftrags des Elektroautobauers entstanden ist. "Ich habe gerade von diesem Vorfall erfahren", schrieb Musk am Freitagabend auf X und fügte hinzu: "Ich werde dafür sorgen, dass die Angelegenheit mit der Bäckerei geklärt wird". [twitter]1761105207306469826[/twitter] Die Geschichte nahm ihren Anfang, als Tesla am Valentinstag bei The …