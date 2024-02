© Foto: Omar Marques - picture alliance



Spielt beim anhaltenden Welterfolg der beliebten Shopping-App Temu Zwangsarbeit eine Rolle? US-Abgeordnete fordern die Aufnahme von Mutter-Konzern PDD Holdings auf die Sanktionsliste. Sensationeller App-Erfolg . . . Die Shopping-App Temu hat Verbraucherinnen- und Verbraucherherzen rund um den Globus im Sturm erobert. In Apples App-Store ist die Anwendung aktuell die am zweithäufigsten heruntergeladene. Allein im vergangenen Monat soll die App in den USA insgesamt 16 Millionen Mal heruntergeladen worden sein - befeuert auch durch eine aggressive Marketingkampagne im Rahmen des Superbowl-Events. Auf inzwischen über 50 Millionen User schätzt der Brancheninsider SensorTower die US-Reichweite von …