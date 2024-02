DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.47 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.099,75 -0,0% +5,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.993,00 +0,0% +5,7% Euro-Stoxx-50 4.865,65 -0,1% +7,6% Stoxx-50 4.298,19 -0,3% +5,0% DAX 17.424,25 +0,0% +4,0% FTSE 7.683,73 -0,3% -0,3% CAC 7.941,61 -0,3% +5,3% Nikkei-225 39.233,71 +0,3% +17,2% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 133,00 -0,29 -4,17 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,38 +0,01 -0,19 US-Rendite 10 J. 4,25 +0,00 +0,37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,30 76,49 -0,2% -0,19 +5,4% Brent/ICE 81,30 81,62 -0,4% -0,32 +5,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 23,32 23,49 -0,7% -0,16 -26,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,55 2.035,58 -0,2% -4,03 -1,5% Silber (Spot) 22,53 22,96 -1,9% -0,43 -5,3% Platin (Spot) 888,60 903,70 -1,7% -15,10 -10,4% Kupfer-Future 3,83 3,88 -1,3% -0,05 -1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Erdölmarkt setzen die Preise ihre jüngste Talfahrt fort, wenn auch mit deutlich verminderter Dynamik. Händler sprechen von einer sinkenden Nachfrage und einem steigenden Angebot außerhalb des Erdölkartells Opec.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Gewinnen der Vorwoche - in erster Linie als Reaktion auf starke Geschäftszahlen von Nvidia - dürfte es wie schon am Freitag knapp unter den teils erreichten Rekordniveaus zu einer Konsolidierung kommen. Erstmals wird am Berichtstag die Amazon-Aktie als Mitglied Dow-Jones-Industrial-Index gehandelt. Platz machen muss Walgreens Boots Alliance. Hintergrund ist, dass Walmart seine Aktien ebenfalls mit Wirkung zum Handelsbeginn im Verhältnis 1:3 aufspaltet. Statt einer haben die Aktionäre also nun drei Aktien in ihren Depots, womit sich der Aktienkurs entsprechend optisch verbilligt. Damit sinkt - qua Konstruktion des Dow - aber zugleich das Gewicht von Walmart, wofür die Amazon-Aufnahme einen Ausgleich bieten soll.

Vorbörslich werden Amazon 0,3 Prozent höher gesehen und Walgreens Boots Alliance unverändert. Walmart steigen splitbereinigt um 0,4 Prozent auf 58,52 Dollar. Am Freitag hatte die Aktie mit 175,56 Dollar geschlossen.

Broadcom (+0,6%) zeigen sich wenig bewegt davon, dass KKR einem Agenturbericht zufolge kurz vor dem Kauf der End-User-Computing-Sparte (EUC) des US-Chipherstellers für rund 4 Milliarden Dollar stehen soll.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Adtran Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: +8,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - QC Partners warnt mit Blick auf den Euro-Stoxx-50, dass dessen Relative-Stärke-Index mittlerweile im historischen Kontext stark erhöht ist. Zuletzt habe er vergleichbar hoch zum Jahreswechsel 1999/2000 gelegen - zwei Monate später sei seinerzeit die Technologieblase geplatzt. Die Nachrichtenlage ist eher dünn. Konjunkturseitig sind die Blicke schon gespannt auf Donnerstag gerichtet. Dann steht in den USA der PCE-Deflator der persönlichen Verbrauchsausgaben auf der Agenda. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß dürfte auf 2,8 Prozent gesunken sein. Nach den zuletzt höher als gedacht ausgefallenen US-Inflationsdaten wurden die Erwartungen an den Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung allerdings bereits längst nach hinten verschoben. Der Markt setzt mittlerweile auf Juni als ersten Termin. Lufthansa geben um 1,8 Prozent nach. Barclays hat die Aktie abgestuft. Um 5,7 Prozent nach unten geht es nach der Vorlage von Geschäftszahlen für PostNL. Jefferies kritisiert den Ausblick für das operative Ergebnis. Tele2 steigen um 8,4 Prozent - getrieben von dem Umstand, dass das Investmentunternehmen Kinnevik seine Tele2-Anteil an eine von Iliad unterstützte Investmentgesellschaft verkauft hat. Kinnevik steigen um 5,6 Prozent. Sanofi (+0,7%) zeigen sich wenig bewegt nach der Präsentation von Studiendaten für ein Präparat gegen Juckreiz. Von Anschlusskäufen berichtet ein Marktteilnehmer bei Adesso (+6%). Positiv streicht Jefferies die Margenentwicklung heraus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28 Fr, 17:33 % YTD EUR/USD 1,0853 +0,3% 1,0831 1,0825 -1,7% EUR/JPY 163,51 +0,4% 162,88 162,74 +5,1% EUR/CHF 0,9543 +0,1% 0,9537 0,9536 +2,9% EUR/GBP 0,8551 +0,2% 0,8547 0,8541 -1,4% USD/JPY 150,66 +0,2% 150,40 150,36 +6,9% GBP/USD 1,2692 +0,1% 1,2673 1,2674 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2078 +0,0% 7,2059 7,2057 +1,2% Bitcoin BTC/USD 51.115,35 -1,1% 51.435,86 50.820,25 +17,4%

Nach Ansicht der Bank of America wirke der US-Dollar überbewertet. Der Greenback dürfte daher bis zum Jahresende nachgeben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Beobachter sprachen von einer Konsolidierung und Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Der jüngste Aufschwung an den chinesischen Aktienmärkten scheine auf staatliche Interventionen und regulatorische Beschränkungen zurückzuführen zu sein, so dass sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Erholung stelle, kommentierte ein Marktexperte das Geschehen. In Seoul bemängelten Marktteilnehmer das Fehlen von Details in Regierungsplänen zur Erhöhung der Unternehmensbewertungen. Ausreißer nach oben war Tokio. Dort gab es noch etwas Nachholbedarf, weil der Handel in Japan am Freitag wegen eines Feiertags geruht hatte. Der Nikkei-225 kletterte auf ein Schlussstandrekordhoch. Teilnehmern zufolge kam Unterstützung von dem auf seinem deutlich ermäßigten Niveau wenig veränderten Yen. Dazu hätten die vielfach soliden jüngsten US-Konjunkturdaten für Kauflaune gesorgt. Welcia Holdings machten einen Satz um gut 17 und Tsuhura um knapp 11 Prozent. Einem Bericht zufolge erwägt die Welcia-Mutter Aeon eine Fusion der beiden Betreiber von Drogerien. Aeon zogen um 2,5 Prozent an. In Hongkong lagen BYD im Späthandel 2 Prozent höher. Der Chef des Autoherstellers hat vorgeschlagen, doppelt so viele Aktien zurückzukaufen wie zunächst geplant. Händlern zufolge stützte daneben, dass BYD ein neues Elektromodell vorgestellt hat. In Sydney verteuerten sich Suncorp um 3,5 Prozent, nachdem der Versicherer über Erwarten gute Halbjahreszahlen präsentiert hatte. Alumina legten um knapp 7 Prozent zu. Treiber war ein Übernahmeangebot durch Alcoa.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen ziehen etwas an. In der vergangenen Woche waren sie stark zurückgekommen. Daraufhin warnten die Experten von Bank of America vor einer Blase. Sie verwiesen unter anderem auf die Prämien von US-Bonds mit B-Rating, die auf den niedrigsten Stand seit der großen Finanzkrise gefallen sind. Die Märkte handelten bereits Zinssenkungen, obwohl die Realität anders aussehe. Die Bond-Renditen seien im Schnitt 40 Basispunkte höher als zu Jahresbeginn.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

hat eine weitere Verkaufsaktion von Yeezy-Design-Sneakers aus der ehemaligen Kooperation mit dem Rapper Kanye West gestartet. Der Verkauf hat am heutigen Montag begonnen mit einer Reihe von Produkten, die "in den kommenden Wochen schrittweise weltweit erhältlich sein werden".

INFINEON TECHNOLOGIES

will ab diesem Montag für bis zu 300 Millionen Euro Aktien des Unternehmens zurückkaufen. Der Chiphersteller teilte mit, umgesetzt werde damit ein Beschluss der Führungsgremien aus dem vergangenen Jahr.

OLDENBURGISCHE LANDESBANK (OLB)

hat im vergangenen Jahr von höheren Zinsen und einer soliden Kostenstruktur profitiert. Sie erzielte ein Rekordergebnis, welches laut CEO Stefan Barth als "Messlatte für das Jahr 2024" gelten soll. Auf einen möglichen Börsengang sei man weiterhin "gut vorbereitet".

SCHAEFFLER/VITESCO

Schaeffler hat sich im Rahmen der geplanten Fusion mit Vitesco mit dem Antriebsspezialisten auf ein vorläufiges Umtauschverhältnis für die Unternehmensaktien geeinigt. Die noch verbliebenen Aktionäre sollen je Vitesco-Aktie 11,4 Schaeffler-Aktien erhalten.

TUI

hat am Montag mit der Platzierung einer Nachhaltigkeitsanleihe mit einem angestrebten Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begonnen.

NEXT/THE BODY SHOP

Next hat laut einem Medienbericht Interesse an einigen Vermögenswerten der insolventen Kosmetikkette The Body Shop. Wie der Fernsehsender Sky News berichtet, ist die Next Plc an die Body-Shop-Verwalter herangetreten, um im Rahmen eines möglichen Verkaufsprozesses Vermögenswerte zu erwerben.

SAINT-GOBAIN

hat die Übernahme des australischen Konkurrenten CSR für 4,3 Milliarden australische Dollar (2,6 Milliarden Euro) in bar vereinbart und verstärkt damit seine Position in der Region Asien-Pazifik. Die beiden Konzerne hatten vergangene Woche bekanntgegeben, dass sie Übernahmegespräche führen.

STELLANTIS

hat mit dem französischen Autoleasinganbieter Ayvens einen Vertrag über den Verkauf von bis zu einer halben Million Fahrzeugen im Wert von mehreren Milliarden Euro abgeschlossen. Ayvens gehört mehrheitlich der Societe Generale.

ANT/CREDIT SUISSE

Die chinesische Ant Group hat einem Agenturbericht zufolge den US-Hedgefonds Citadel Securities mit ihrem Angebot für das Investmentbanking-Joint-Venture der Credit Suisse in China überboten. Der Finanzkonzern des Milliardärs Jack Ma wolle mit der Sparte der Credit Suisse ein Wertpapiergeschäft aufbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

