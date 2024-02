Bonn/ Hamburg (ots) -Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern die Medienlandschaft in einem nie gekannten Tempo. Lokaljournalistinnen und -journalisten stehen besonders unter Druck, mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Das Lokaljournalistenprogramm der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und das VOCER Institut für Digitale Resilienz reagieren auf diese Veränderungen mit einem speziell entwickelten Weiterbildungsangebot: Von April bis Juni 2024 bieten sie erstmals ein maßgeschneidertes Programm für Lokaljournalistinnen und -journalisten in redaktionellen Schlüssel- und Führungspositionen an: die VOCER Local Innovation News Academy (LINA).Anke Vehmeier, Leiterin des Lokaljournalistenprogramms der bpb, betont: "Der digitale Wandel verlangt den Kolleginnen und Kollegen im Lokalen neben den üblichen beruflichen Herausforderungen viel ab. Gerade in Zeiten, da auch die gesellschaftlichen Herausforderungen für Journalistinnen und Journalisten zunehmen, stehen wir ihnen als Lokaljournalistenprogramm zur Seite und stärken sie in ihrer redaktionellen Arbeit."Dr. Stephan Weichert vom VOCER-Institut und Mitinitiator der Akademie erläutert: "Unser neues Angebot zielt darauf ab, die digitale Resilienz von Medienschaffenden zu stärken und ihnen neue Tools und Methoden an die Hand zu geben. In der digitalen Transformation liegt eine gigantische Chance für den Journalismus, sich neu zu erfinden und seine zentrale Rolle in der Gesellschaft zu festigen. Die LINA ist unser Beitrag, Journalistinnen und Journalisten technologisch, aber auch berufsethisch für diese Erneuerungen zu wappnen."Das Programm der LINA umfasst vier praxisorientierte Module, drei Online-Module und einen Präsenz-Workshop. Es ist didaktisch darauf ausgerichtet, Journalistinnen und Journalisten zu befähigen, den Wandel der Redaktionskultur aktiv zu gestalten und ihre individuelle Resilienz im Digitalen zu steigern. Durch eine Kombination aus flexiblem Online-Lernen und persönlichem Austausch in allen Modulen bietet die LINA ein neues Netzwerk für Lokaljournalisten."Wir reagieren auf die aktuellen Bedrohungen und Fallstricke in Zeiten von Fake News und Künstlicher Intelligenz vor allem im Lokaljournalismus", sagt Anke Vehmeier. In einer Ära, in der digitale Widerstandskraft über Erfolg und Relevanz im Berufsfeld entscheide, setze die LINA neue Standards für journalistische Weiterbildung - verbunden mit dem Anspruch, Journalisten das Rüst- und Handwerkszeug für einen verantwortungsvollen und souveränen Umgang mit digitalen Innovationen zu vermitteln.Alle Lokaljournalistinnen und -journalisten, die ihre digitale Resilienz stärken wollen, sind aufgerufen, sich auf dieses innovative Weiterbildungsprogramm zu bewerben. Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttps://digitale-resilienz.org/programme/local-innovation-news-academy-LINA/Das VOCER Institut für Digitale Resilienz ist ein unabhängiger Think & Do Tank für digitale Medienkompetenz, konstruktiven Dialog und Gemeinwohlorientierung mit Sitz in Hamburg.https://digitale-resilienz.orgPressekontakt:Anke VehmeierLeiterin des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung/bpbE-Mail: anke.vehmeier@bpb.deVOCER Institut für Digitale ResilienzDr. Stephan Weichert (Vorstand)Tel.: +49-170-3105138E-Mail: weichert@vocer.orgZur Website: https://digitale-resilienz.orgOriginal-Content von: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50373/5722330