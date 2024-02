MWC Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, die Einführung von zwei neuen Wi-Fi- und Bluetooth-Modulen, dem FCU741R und dem FCS950R, sowie von zwei Bluetooth-Modulen, dem HCM010S und dem HCM111Z, bekannt zu geben. Diese Erweiterung des Modulportfolios von Quectel zielt darauf ab, Designern und Entwicklern ein erweitertes Angebot an Optionen zur Verfügung zu stellen, das den unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Größe, Kosten und Energieeffizienz gerecht wird. Damit unterstreicht Quectel sein Engagement, die sich entwickelnden Anforderungen der IoT-Industrie zu erfüllen und innovative Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240226467523/de/

Quectel unveils four new high performance Wi-Fi and Bluetooth modules to increase developer options and help accelerate digital transformation (Photo: Business Wire)