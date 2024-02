Göppingen (ots) -Am 24.02.2024 hat die Piratenpartei Göppingen zwei Aufstellungsversammlungen für die Kommunalwahl in Göppingen und die Regionalversammlung abgehalten.Für den Gemeinderat Göppingen haben sich 11 Personen gefunden, die sich auf die Liste der Piratenpartei stellen. Angeführt wird die Liste von Michael Freche (Stadtrat), Julia Uebele (Stadträtin), Barbara Rummel (Stadträtin) und Johanes Haux (Bezirksbeirat a.D.).Bei der Regionalversammlungswahl wurden sechs Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Dies sind Michael Freche, Julia Uebele, Jutta Müller, Barbara Rummel, Gülcan Kal und Kornelia Freche.Die Piratenpartei möchte in beiden Gremien die bisherige Politik der Aufklärung und den Kampf für die Demokratie fortsetzten.Unter dem GrundsatzFREIHEIT. WÜRDE. TEILHABE.freuen sich alle auf einen fairen Wahlkampf im Interesse von Göppingen und der Region Stuttgart.Pressekontakt:Michael FrecheTelefon: 0175/2026269E-Mail: michael.freche@goeppinger-piraten.dePiratenpartei Baden-WürttembergGartenstraße 3272764 ReutlingenE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deWeb: www.piratenpartei-bw.deTelefon: +49 7121 4904950Telefax: +49 7121 4904951Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5722413