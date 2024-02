Straßburg (ots) -Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek:Zeichnen aus ProtestDokureihe - Ab dem 6. März auf arte.tvIm Rahmen des internationalen Weltfrauentages porträtiert die Reihe weltweit Karikaturistinnen, die mit ihren couragierten und eindrucksvollen Zeichnungen den Finger in die Wunde legen und für eine starke Rolle der Frauen, für Gendergerechtigkeit und gegen Unterdrückung kämpfen. Die meist unter sehr prekären Umständen entstandenen Filme renommierter Regisseurinnen des jeweiligen Landes führen nach Syrien, Russland, Ägypten sowie Indien (Web Only) und Mexiko (Web Only).>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/114232-000-A/)AKTUALIÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEDie CodebrecherinWeb Only, Dokumentation - Ab dem 1. März auf arte.tv"Die Codebrecherin" erzählt die faszinierende Geschichte der US-amerikanischen Kryptoanalytikerin Elizebeth Smith Friedman. Eine wahre Geschichte über Liebe, Spionage und eine Heldin, deren Verdienste lange unerkannt blieben.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/115537-000-A/)Heimat FukushimaWeb Only, Dokumentation - Ab dem 1. März auf arte.tv1945 wurde der 14-jährige japanische Junge Saichi Ouichi Opfer der Bombardierung von Hiroshima. Im Jahr 2011, nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima, zerstört die Strahlung deren Lebensweise und wirft seine Familie mitten in den größten radioaktiven Säuberungsprozess, den die Welt je erlebt hat. Im Laufe des Prozesses wird immer deutlicher, dass nur wenige Menschen umgesiedelt werden und dass nicht alle Kontaminationsrisiken aus der Präfektur Fukushima beseitigt wurden...>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/117228-000-A/)KINO | FERNSEHFILME | SERIENThe Split - Beziehungsstatus ungeklärt - Staffel 3Web Only, Serie - Ab dem 1. März auf arte.tvEine brillante Londoner Anwältin für Scheidungsrecht beginnt an der eigenen Ehe zu zweifeln... Eine feministische Komödie voller juristischer Verwicklungen, die - eingebettet in ein warmherziges und vielschichtiges Familienportrait - die Lebensgeschichte einer Frau erzählt.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/115993-001-A/)Blackout bei WellmannsOnline First, Fernsehfilm - Ab dem 1. März auf arte.tvThomas Wellmann ist einer der leitenden Elektro-Ingenieure bei den Stadtwerken eines kleinen Orts bei Köln und wird mit Mitte 50 entlassen. Er plädiert seit Langem dafür, der KI nicht alles zu überlassen. Nach einem Stromausfall wird er zum "Prepper" - jenen Zeitgenossen, die sich mittels besonderer Maßnahmen auf Katastrophen vorbereiten. Und auch seine zunehmend genervte Familie kann ihn nicht mehr davon abbringen...>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/114162-000-A/)LatecomersWeb Only, Serie - Ab dem 15. März auf arte.tvIn der australischen Serie erwischen Frank und Sarah, zwei junge Menschen mit Zerebralparese, nach einem gemeinsamen Abend in einer Bar ihre Freunde beim Rummachen. Daraufhin beschließen sie, ihre eigene Sexualität zu erforschen. Latecomers ist eine Dramedy aus dem Jahr 2022 mit Angus Thompson und Hannah Diviney.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-024851/)KUNST | KULTUR | POPKULTURKarambolage wird 20!Magazin - Ab dem 10. März auf arte.tvSeit 2004 wirft Karambolage einen humorvollen Blick auf die deutsche und die französische Alltagskultur: ein Wort, ein Gegenstand, ein Brauch, eine Lautmalerei...Zum 20. Geburtstag von "Karambolage" empfängt Claire Doutriaux einen ganz besonderen Gast: Madame de Staël.>>Zur Pressemappe (https://presse.arte.tv/meldungen-dossiers/karambolage-wird-20/)>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/114583-025-A/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5722462