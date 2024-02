© Foto: NurPhoto | Jakub Porzycki - picture alliance



Der weltweit agierende Pizzalieferant Domino's Pizza hat ein starkes Quartalsergebnis präsentiert. Vor allem der langfristige Ausblick sowie die Großzügigkeit gegenüber den Aktionären dürften überzeugen. Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte der Welt. Doch nicht nur in inhabergeführten Restaurants lässt sich mit dem leckeren Teigfladen gutes Geld verdienen, auch für Franchise-Unternehmen gibt es einiges zu holen - wie der am Montagmittag veröffentlichte Quartalsbericht von Domino's Pizza beweist. Moderates Umsatzwachstum Der in über 80 Ländern aktive Pizzalieferant hat im vergangenen Quartal 1,4 Milliarden US-Dollar erlöst. Damit stagnierte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwar, …