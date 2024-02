Mobile World Congress - Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, in Zusammenarbeit mit Encora, einem Unternehmen für digitale Ingenieurdienstleistungen, auf dem Mobile World Congress eine fortschrittliche KI-Automatisierung des 5G Open RAN-Betriebs vorzustellen. Laut Gartner werden bis 2025 mindestens 40 der BU-Prozesse bei Kommunikationsdienstleistern (Communications Service Providers, CSPs) digitalisiert und mit Hilfe von Lösungen der Künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) automatisiert sein, verglichen mit 15 Ende 2022.*

Die gesamte Branche, die bereits Erfahrung mit Legacy-Technologien wie Analytik und ML gesammelt hat, ist von der Möglichkeit angetan, KI und große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) für eine stärkere operative Automatisierung zu nutzen und so die laufenden Kosten für den Betrieb dieser großen Netzwerke zu senken sowie die Zeit bis zur Lösung von Ereignissen vor Ort zu verkürzen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Ausfallzeiten zu reduzieren.

"Service Provider in aller Welt müssen sich mit der technischen Komplexität und den hohen Kosten für die Verwaltung ihrer weit verteilten und disaggregierten Netzwerke auseinandersetzen. Durch die Virtualisierung der Kernnetze wie auch der Edge-Netze, z. B. Open RAN, sind diese Schwierigkeiten noch größer geworden und die Kosten noch weiter gestiege"", so Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Wind River verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet und hat bereits Automatisierungs- und Analyselösungen als Teil unseres Wind River Studio Operator-Angebots bereitgestellt. Mit diesen Produkten konnten Betreiber tatsächlich bis zu 90 der Personalstunden für die Bereitstellung von Edge-Systemen einsparen. Wir freuen uns darauf, diese bahnbrechende Technologie zusammen mit Encora auf dem Mobile World Congress zu präsentieren."

Die Präsentation von Wind River und Encora stellt eine KI LLM vor, die mit einer live bereitgestellten, ein Core-to-Edge-Netzwerk eines Service Providers repräsentierenden Cloud-Infrastruktur interagiert. Die Demo bietet die Möglichkeit der Live-Abfrage verschiedener Netzwerkelemente durch die KI, des kooperativen Live-Debugging mit der KI bei Alarmen und Konfigurationsproblemen sowie der Live-Interaktion mit Kubernetes-Systemen. Vor allem wird bei der Demonstration deutlich, dass die zugrundeliegenden Systeme über eine API-Integration mit der KI in Echtzeit abgefragt werden können, sodass der Benutzer mit der KI kommunizieren kann, um komplexe Probleme in einem hochgradig verteilten System, wie z. B. einem 5G Open RAN, zu ermitteln, zu analysieren und zu beheben.

Die folgenden Funktionen werden bei der Demo besonders herausgestellt:

Erkennung von fehlerhaften Cloud-nativen Pods und durch die KI vorgeschlagene Befehle zur Reparatur

Entdeckung von Netzwerk-Assets mit natürlichen Sprachinteraktionen

Entdeckung von Systemalarmen und KI-Vorschläge für die Reparatur

Auditing im Hinblick auf Sicherheitsprobleme, einschließlich abgelaufener Kubernetes-Sicherheitszertifikate in installierten Systemen

Die Erkennung und Lösung dieser komplexen Probleme, die live und innerhalb von Sekunden vorgeführt werden, hätte mit herkömmlichen Automatisierungssystemen Stunden bis Tage gedauert. Bei diesen Interaktionen musste der Betreiber keinerlei Code oder Skripte schreiben, was einen großen Fortschritt bei der Netzwerkautomatisierung durch KI darstellt.

"Wir bei Encora beobachten, dass generative KI nicht nur das Potenzial hat, bestimmte Anwendungsfälle zu transformieren, sondern auch die Wertschöpfungsketten in der Industrie völlig neu zu gestalten. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Wind River haben wir eine Schnittstelle in natürlicher Sprache für die Verwaltung komplexer 5G-Netzwerke entwickelt", so Rodrigo Vargas, Global Vice President of AI LLM Engineering bei Encora. "Stellen Sie sich ganze Ökosysteme vor, die von einer KI betrieben werden, die Ausfälle vorhersehen, den Betrieb rationalisieren und die Netzwerke in Echtzeit optimieren kann. Das ist die Zukunft, die die generative KI verspricht, und Encoras KI-Bereich nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein, indem er Konzepte für Aufgaben wie Ursachenanalyse, Anomalieerkennung und automatisierte Compliance entwickelt. Wir ermöglichen es Unternehmen unterschiedlichster Branchen, dieses Potenzial zu nutzen und eine Zukunft der Innovation in einem noch nie dagewesenen Tempo zu erschließen."

Wind River hat außerdem eine entscheidende Rolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensession, der ersten Open RAN-Implementierung in Kanada, beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN-Programme, darunter eines der größten Open RAN-Netzwerke der Welt, und bei der Einführung des ersten vollautomatischen Edge-Datenzentrums für kommerzielle Dienste gespielt.

Weitere Informationen über die Arbeit von Wind River im Bereich Telekommunikation erhalten Sie unter www.windriver.com/solutions/telecommunications

Um die Technologien von Wind River auf dem MWC Barcelona 2024, der vom 26. bis 29. Februar stattfindet, aus nächster Nähe zu erleben, besuchen Sie den Wind River Stand in Halle 2, 2F25.

*Gartner, Communications Industry: 2023 Top Tech Trends for CSP CIOs, Februar 2023

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Supportangebote sowie ein umfangreiches Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com

Über Encora

Encora mit Hauptsitz in Scottsdale, Arizona, wird von den renommierten Private-Equity-Firmen Advent International und Warburg Pincus gefördert und ist der bevorzugte Partner für technologische Modernisierung und Innovation einiger der weltweit führenden Unternehmen. Encora erbringt preisgekrönte Digital-Engineering-Dienstleistungen, darunter Product Engineering Development, Cloud Services, Quality Engineering, DevSecOps, Data Analytics, Digital Experience, Cybersecurity und AI LLM Engineering. Die umfassenden vertikalen Kompetenzen von Encora erstrecken sich über verschiedene Branchen, darunter HiTech, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel und Konsumgüterindustrie, Energie und Versorgungsunternehmen, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Reiseverkehr und Logistik, Telekommunikation und Medien, Automotive und weitere spezialisierte Branchen.

Mit über 9.000 Mitarbeitern in mehr als 47 Niederlassungen und Vertriebszentren in den USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, Indien und Südostasien kann Encora seinen Kunden überall auf der Welt Nearshore-Agilität bieten, kombiniert mit einer enormen Expertise in Indien. Encoras Cloud-first-, Data-first-, AI-first-Ansatz ermöglicht es Kunden, mit Hilfe von Technologie einen differenzierten Unternehmenswert zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter encora.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Weitere genannte Namen können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

