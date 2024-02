Westport Fuel Systems Inc.: Westport kündigt Methanol-HPDI-Projekt mit einem weltweit führenden Anbieter von Stromversorgungslösungen für Schiffsanwendungen an

Erstmalige Anpassung des HPDI-Kraftstoffsystems mit Methanol für Schiffsanwendungen

VANCOUVER, BC, 26. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" oder das "Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter von fortschrittlichen alternativen Kraftstoffsystemen und -komponenten für die globale Transportindustrie, gab heute ein Proof-of-Concept-Projekt mit einem weltweit führenden Anbieter von Antriebslösungen für Schiffsanwendungen ("OEM") bekannt, um Westports Hochdruck-Direkteinspritzsystem ("HPDI") mit Methanol für Schiffsanwendungen zu testen ("Projekt"). Das Projekt, das im ersten Quartal 2024 beginnen soll, wird vollständig vom OEM finanziert und soll etwa neun Monate laufen.

Das Projekt markiert die potenzielle Anwendung des HPDI-Kraftstoffsystems für den Einsatz in der Schifffahrt und dient als erstes Proof-of-Concept-Projekt unter Verwendung von Methanol. Es bedeutet auch die Möglichkeit einer Erweiterung des HPDI-Kraftstoffsystems von Westport über die jetzt kommerziell verfügbaren LNG-Anwendungen und die bisher demonstrierten Wasserstoffanwendungen hinaus. Durch die Verwendung von erneuerbarem oder kohlenstoffneutralem Methanol, das aus grünem oder blauem Wasserstoff gewonnen wird, ist Westport davon überzeugt, dass dieses alternative Kraftstoffkonzept einen wirtschaftlichen und effizienten Weg zur Dekarbonisierung des Sektors ohne Leistungseinbußen bietet.

"Wir freuen uns, das HPDI-Kraftstoffsystem von Westport als nachhaltige Lösung für schwer abbaubare Bereiche wie die Schifffahrt zu demonstrieren", sagte Scott Baker, Vizepräsident für Global Engineering bei Westport Fuel Systems. "Die HPDI-Technologie von Westport ist vielseitig und kann mit einer Reihe von kohlenstoffarmen und kohlenstofffreien Kraftstoffen verwendet werden."

Baker fügte hinzu: "Die Demonstration der Methanolfähigkeit mit HPDI ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Technologie eine erschwingliche Lösung für die Dekarbonisierung der Schifffahrt darstellt. Es wird erwartet, dass unser Kraftstoffsystem ein ähnliches Drehmoment, eine ähnliche Leistung und einen ähnlichen Wirkungsgrad wie Dieselkraftstoff bietet, während gleichzeitig die NOx-Emissionen durch die Verwendung von leicht zugänglichem und preiswertem Methanol als Kraftstoff reduziert werden können."

Methanol bietet mehrere Vorteile für Off-Road- und Schiffsanwendungen, darunter seine hohe Energiedichte, die die Betriebsreichweite erhöht, und die geringeren Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen auf fossiler Basis. Seine Verbrennungseigenschaften tragen zu einer hohen Motoreffizienz und -leistung bei, wobei die NOx-Emissionen des Motors erheblich reduziert werden. Darüber hinaus erhöhen die einfache Verteilung und Handhabung, die stabile Lagerung und die geringeren Kosten die Praktikabilität für geländegängige Flotten. Die Anpassungsfähigkeit von Methanol an bestehende Motoren, die Möglichkeit der Beimischung und die weltweite Verfügbarkeit machen es zu einer vielseitigen und leicht zugänglichen Kraftstoffoption für Geländewagen und damit zu einer überzeugenden Wahl für Branchen, die nach effizienten, kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösungen suchen, die sie relativ schnell auf ihre gesamte Flotte anwenden können. Erneuerbares Methanol, das aus kohlenstoffarmen Quellen hergestellt wird, nimmt weltweit zu; nach Angaben des Methanol-Instituts laufen derzeit weltweit mehr als 80 Projekte für erneuerbares Methanol1.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wfsinc.com.

Informationen zu HPDI

HPDI ist eine kosteneffiziente Methode zur Verringerung von CO 2 im Fernverkehr und anderen Hochlast- und Off-Road-Anwendungen. Das HPDI-Kraftstoffsystem von Westport ist ein komplettes System, das Erstausrüstern die Flexibilität bietet, ihre Biogas-, Erdgas-, Wasserstoff- und andere Kraftstoffproduktlinien leicht zu differenzieren und gleichzeitig eine maximale Übereinstimmung mit ihren herkömmlichen dieselbetriebenen Produkten zu gewährleisten. Mit HPDI können Treibhausgasemissionen verursachende Kraftstoffe wie Diesel durch kohlenstoffneutrale oder kohlenstofffreie Kraftstoffe wie Biogas oder Wasserstoff ersetzt werden, wobei die Haltbarkeit, Erschwinglichkeit, Effizienz und Leistungsmerkmale, die man mit Diesel verbindet, erhalten bleiben.

Weitere Informationen über HPDI finden Sie unter https://wfsinc.com/technology/hpdi.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über Methanol für Schiffsanwendungen, den Markt für hohe Pferdestärken und die Faktoren, die für das potenzielle Wachstum und die Entwicklung des H 2 HPDI-Systems für den maritimen Sektor verantwortlich sind. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören solche, die sich auf die allgemeine Wirtschaft, Unterbrechungen der Lieferkette, staatliche Politik und Regulierung, Faktoren der Hochleistungsindustrie, die Nachfrage nach dem H 2 HDPI-System, die Erschwinglichkeit der Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie sowie andere Risikofaktoren und Annahmen beziehen, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder auf unsere Finanzlage auswirken können, wie in unserem jüngsten Jahresbericht und anderen Einreichungen bei Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben. Die Leser sollten kein unverhältnismäßiges Vertrauen in solche vorausschauenden Aussagen setzen, da diese nur zu dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe gültig sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen derartige Aussagen basieren oder die sich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, sofern dies nicht gemäß National Instrument 51-102 vorgeschrieben ist. Die Inhalte der Websites, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sind nicht Gegenstand der vorliegenden Pressemitteilung.

