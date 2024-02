Trotz EU-Sanktionen gelangen weiterhin sensible Güter mit "hoher Priorität" aus Europa nach Russland, wie Bloomberg aktuell berichtet. Die Staaten der Europäischen Union (EU) tun immer noch nicht genug, um Russland daran zu hindern, sich sanktionierte Technologien aus Europa zu beschaffen, um sie in Waffen für den Krieg gegen die Ukraine einzusetzen, so mit der Angelegenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...