wO Börsenlounge: Warren Buffett | Zealand | Sogefi - Jefferies stampft Nel in den Boden!

Erneut haben die Anleger vergebens auf den großen Wurf von Warren Buffett gewartet. Da der Altmeister nur eine "handvoll" Chancen sieht, behält er sein Geld lieber auf der hohen Kante - 167,7 Milliarden US-Dollar!Sieht Warren Buffett wirklich keine gute Chance an den Aktienmärkten oder bastelt er heimlich, still und leise an dem größten Deal seines Lebens? Wir wissen, dass Buffett bei der amerikanischen Börsenaufsicht beim Kauf einer Aktie um Geheimhaltung gebeten hat. Vielleicht möchte er sich mit einem ganz großen Deal in den mehr als verdienten Ruhestand verabschieden. Ein deutsch-dänische Kombo ist auf dem Weg Eli Lilly und Novo Nordisk bei ihren Abnehmmitteln Konkurrenz zu machen. Die …

Den vollständigen Artikel lesen ...