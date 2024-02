Third Avenue Management LLC ("Third Avenue"), ein in New York City ansässiger Investmentberater und führender Investor, gibt die Auflage des Third Avenue Global Value Fund (ISIN: IE000K2CIQ63)1 bekannt. Der Fonds unterstützt die globale Wertstrategie von Third Avenue und setzt die einzigartige, fundamentale, werthaltige Investitionsphilosophie durch öffentlich gehandelte Wertpapiere global um.

Die globale Wertstrategie hat sich nun seit drei Jahrzehnten bewährt und hat den Investoren seit der Einführung im Jahr 1990 attraktive, langfristige Renditen beschert. Der Fonds wird als Unterfonds des in Irland verwalteten UCITS geführt, Gemini Investment Funds (Ireland) Plc2. Es handelt sich um den zweiten von Third Avenue angebotenen UCITS Fonds nach dem weithin anerkannten Third Avenue Real Estate Value Fund (ISIN: IE00B6WFK718).

"Wir freuen uns, qualifizierten Investoren außerhalb der USA nun den Third Avenue Global Value Fund anbieten zu können," sagte Portfolio Manager Matthew Fine. "Seit mehr als drei Jahrzehnten hat Third Avenue attraktive Ergebnisse mit seiner einzigartigen, Bilanz-fokussierten, preisbewussten fundamentalen Wertphilosophie erreicht. Diese Herangehensweise ist heutzutage weitgehend aus der Mode gekommen. Wir möchten unsere Strategie nun auch für einen größeren Kreis von Investoren verfügbar machen, da das Interesse an Wertstrategien als Alternative zu wachstumsorientierten und indexbasierten Strategien ansteigt."

Third Avenue arbeitet für den Vertrieb mit Capital Strategies Partners zusammen. Dieser unabhängige außenstehende Vermarkter ist in Madrid ansässig und findet global talentierte Manager für den Vertrieb vor Ort.

"Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit Capital Strategies," sagte Erik Kleinbeck, Managing Director and Head of Business Development bei Third Avenue. "Dank dieser Beziehung können wir uns auf unser Kerngeschäft, das Portfoliomanagement, konzentrieren und gleichzeitig profitieren wir von der 20jährigen Erfahrung von Capital Strategies in der Akquisition und Bindung von Kunden in der Asset-Management-Branche."

"Wir heißen Third Avenue als bekannten Investment Manager herzlich willkommen. Da der Global Value Fund über UCITS angeboten wird, sind wir fest davon überzeugt, dass die robuste und bewährte Methode von Third Avenue die Bedürfnisse unserer Investoren erfüllt und zwar sowohl im institutionellen als auch Wholesale-Segment," sagte Daniel Rubio, Gründer CEO von Capital Strategies Partners.

"Da wir als Unternehmen gern mit Fondsmanagern zusammenarbeiten, um Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten bieten zu können, freuen wir uns auf die Fortsetzung unserer Kooperation mit Third Avenue bei der Einführung des Third Avenue Global Value Fund. Wir begrüßen auch Capital Strategies Partners, die dafür sorgen werden, dass die Strategie allen Investoren von UCITS-Fonds zur Verfügung steht," sagte Stuart Alexander, Director of Gemini Capital Management3

Über Third Avenue Management

Third Avenue Management LLC ist ein in New York City ansässiger Investmentberater, der 1986 vom legendären Investor Martin J. Whitman gegründet wurde. Seit mehr als 35 Jahren wendet die Firma konsequent die Wertmethode an. Diese konzentriert sich auf die Bilanz des Unternehmens, den Wert der zugrundeliegenden Assets, den diskontierten Preis seiner Wertpapiere und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Nettowert im Laufe der Zeit zu steigern. Heute arbeitet das Unternehmen mit AMG (NYSE: AMG) zusammen und verwaltet mehr als $1,4 Milliarden an Assets unter seinen fünf Kernstrategien Global Value (Nasdaq: TAVFX), U.S. Small-Cap Value (Nasdaq: TASCX), Global Real Estate (Nasdaq: TAREX), International Real Estate (Nasdaq: REIFX) und International Value. Diese stehen Investoren über Mutual Funds, UCITS, Separate Accounts und Sub-Advisory zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie unter: www.thirdave.com.

_________________________

1 Die Einführung des Third Avenue Global Value Fund bedarf noch der endgültigen Genehmigung durch die Regulierungsbehörden, die um den 1. März 2024 erwartet wird.

2 Gemini Investment Funds (Ireland) Plc ist durch die Central Bank of Ireland (C67292) autorisiert.

3 Gemini Capital Management (Ireland) Ltd ist durch die Central Bank of Ireland (C155302) autorisiert.

