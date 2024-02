Amring Pharmaceuticals Inc. (Amring), eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V. (Nordic Pharma), gab heute bekannt, dass der herausragende Augenarzt Eric D. Donnenfeld, MD, den Chair des U.S. Medical Advisory Board (MAB) übernehmen wird, dem Richard Lindstrom, MD (Minnesota), Vance Thompson, MD (South Dakota), Preeya Gupta, MD (North Carolina), Paul Karpecki, OD (Kentucky), Lisa Nijm, MD, JD (Illinois), und Selina McGee, OD (Oklahoma) angehören.

Dr. Donnenfeld tritt dem MAB bei, während Nordic Pharma die Markteinführung einer neuartigen Therapie für trockene Augen, LACRIFILL® kanalikuläres Gel, vorbereitet. Das von der FDA zugelassene Hyaluronsäurederivat LACRIFILL soll den Tränenabfluss durch den Verschluss des Kanalsystems vorübergehend blockieren.

"Nordic Pharma baut weiterhin eine erstklassige Gruppe von wichtigen Meinungsführern auf. Eric hat sich bereit erklärt, unser geschätztes MAB in den USA zu leiten, während wir die Markteinführung von LACRIFILL vorbereiten. Mit über 30 Jahren klinischer Erfahrung als international anerkannter Experte und Pionier in der refraktiven, Hornhaut- und Kataraktchirurgie bringt er unschätzbare Erkenntnisse für die Entwicklung von ärztlich geleiteten Strategien, die Verbesserung der Patientenerfahrung und Phase-IV-Studieninitiativen mit", sagte Philip Gioia, President des US-Teams, das LACRIFILL unter der Marke Nordic Pharma einführen wird. "Als einer der führenden refraktiven Chirurgen und Kataraktchirurgen in den Vereinigten Staaten teilt er das Engagement von Nordic Pharma, einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen mit trockenen Augen zu nehmen."

"Ich hatte das Glück, in den letzten 20 Jahren eng mit Eric zusammenarbeiten zu können. Er ist ein hervorragender Kliniker und Chirurg mit einem guten Gespür für neue Technologien", sagte Jai G. Parekh, MD, MBA, Chief Commercial Officer von Nordic Pharma Eye Care U.S. "Eric ist für viele der erfolgreichsten Markteinführungen in der Augenheilkunde verantwortlich und unser Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er wird uns bei der Einführung von LACRIFILL bei Augenärzten und Patienten maßgeblich unterstützen."

"Ich freue mich, bei der Einführung von LACRIFILL dabei zu sein, denn diese Technologie ist bahnbrechend und wird die Art und Weise, wie wir Augenheilkunde und Optometrie praktizieren, verändern", sagte Dr. Donnenfeld. "Es ist mir eine Ehre, mit der Führung von Nordic Pharma und unserem hoch angesehenen Medical Advisory Board zusammenzuarbeiten, um diese neuartige Therapie für trockene Augen bei Augenärzten und Optometristen in den USA und dann auf der ganzen Welt einzuführen."

Neben der Ernennung von Dr. Donnenfeld hat Nordic Pharma mit Stolz eine Einladung zum American-European Congress of Ophthalmic Surgery (AECOS) angenommen und wird auf dem AECOS-Wintersymposium in dieser Woche eine bedeutende Präsenz zeigen. Dr. Vance Thompson wird die Vorteile von LACRIFILL mit Ärzten und Führungskräften in der Augenheilkunde teilen. Es werden auch ausgewählte Vorbestellungsmöglichkeiten besprochen. Dr. Thompson wird auch den Vortrag "Dry Eye Disease Update" halten.

Über Eric D. Donnenfeld, M.D.

Dr. Donnenfeld ist der Gründungspartner von Ophthalmic Consultants of Long Island und Ophthalmic Consultants of Connecticut. Er ist Autor von mehr als 210 Artikeln über die Hornhaut, externe Erkrankungen, den Grauen Star und die refraktive Chirurgie, 500 wissenschaftlichen Artikeln und 50 Büchern und Buchkapiteln zu einer Reihe von Themen im Zusammenhang mit Hornhauttransplantationen, der Behandlung des Grauen Stars und der Augenlaserkorrektur.

Dr. Donnenfeld ist im Redaktionsbeirat von neun Fachzeitschriften und hat an über 40 FDA-Studien teilgenommen. Er ist einer der ersten 5 Personen auf der Welt, die sowohl eine Laser-Sehkorrektur als auch eine Laser-Kataraktoperation durchführten. Dr. Donnenfeld ist Fellow der American Academy of Ophthalmology und wurde mit dem Honor Award, Senior Honor Award, Life Achievement Honor Award und Secretariat Award ausgezeichnet. Er ist ehemaliger President der American Society of Cataract and Refractive Surgery, designierter President der International Intraocular Implant Society und Editor in Chief von EyeWorld. Er wurde in den Jahren 2022 und 2021 auf Platz 1 der Liste der besten Augenärzte Amerikas von Newsweek gewählt. Darüber hinaus wurde Dr. Donnenfeld von Cataract Refractive Surgery Today als einer der 50 einflussreichsten Augenärzte in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet; The Ophthalmologist setzte Dr. Donnenfeld auf die Power List 2022, 2020 und 2018; außerdem wurde er von Ophthalmology Management zu den 25 Leaders in Innovation gewählt.

Über die Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, internationales Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten spezialisiert hat. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und Akquisitionen erreicht, um ein Fundament in den Bereichen Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit zu schaffen. Nordic Pharma ist in ganz Europa fest verwurzelt und hat sich in letzter Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb Europas vergrößert. Nordic Pharma ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die drei unterschiedliche, aber komplementäre Unternehmen vereint, die eine breite Palette von Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Verabreichungstechnologien anbieten.

Über Amring Pharmaceuticals Inc.

Amring Pharmaceuticals Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit etablierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um seine Expertise bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, steriler Herstellung und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Geschäftsentwicklung von Amring/Nordic Pharma und die Umsetzung der strategischen Initiativen von Amring/Nordic Pharma. Da diese Aussagen die gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Überzeugungen von Amring/Nordic Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, beinhalten diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Amring/Nordic Pharma abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u.a. allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Trends, Veränderungen in der Finanzlage von Dritten, die mit Amring/Nordic Pharma handeln, und andere Faktoren, die das Geschäft und die finanzielle Leistung von Amring/Nordic Pharma beeinflussen könnten. Amring/Nordic Pharma übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

