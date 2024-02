Unternehmen ernennt erfahrene Führungskräfte für die Leitung von Nordamerika und EMEA in der nächsten Wachstumsphase

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, gab heute die Ernennung von Dana Adams und David Howson bekannt, die als Regionale/r Präsident/in für Nordamerika bzw. EMEA fungieren werden. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Antoine Boniface, der in den letzten vier Jahren als Präsident der EMEA-Region tätig war, eine neue Rolle als Chief Commercial Officer für diese Region übernehmen wird. Mit diesen Ernennungen geht das Unternehmen in das Jahr 2024 und ist für ein weiteres Jahr mit bedeutendem Wachstum und weltweiter Expansion gerüstet.

Adams stößt als Präsidentin für Nordamerika zum Führungsteam von Vantage und bringt fast 18 Jahre Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche mit in das Unternehmen. Von Denver aus wird sie das Wachstum der Region beaufsichtigen, einschließlich Marktentwicklung, Vertrieb, Bau und Betrieb, und an Jeff Tench, Executive Vice President, Nordamerika und APAC, berichten. Adams war zuvor Chief Operating Officer bei AirTrunk, einem Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren für den asiatisch-pazifischen Raum. Zuvor hatte sie Führungspositionen bei Iron Mountain und Digital Realty inne.

Howson kommt als Präsident für EMEA zu Vantage, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und die Marktentwicklung, den Vertrieb, den Bau und den Betrieb in der gesamten Region zu leiten. Als erfahrener Veteran mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der internationalen Internet-Infrastruktur war Howson zuletzt Chief Operating Officer bei Congruex, einem nationalen End-to-End-Anbieter von digitalen Netzwerkdiensten. Davor war er als CEO der Six Degrees Group und in verschiedenen Führungspositionen bei Zayo Group LLC und Level 3 Communications tätig. Howson ist in London ansässig und berichtet an Sureel Choksi, Präsident und CEO.

Darüber hinaus wurde Boniface, der zuvor als Präsident der EMEA-Region tätig war, zum ersten Chief Commercial Officer des Unternehmens für EMEA ernannt. In seiner neuen Funktion wird Boniface die Standortauswahl, die Marktforschung, den Vertrieb und die Vertriebstechnik beaufsichtigen und die kommerzielle Strategie von Vantage vorantreiben, um mit Kunden in der gesamten Region zu expandieren.

"Die Neuzugänge Dana und David kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Vantage, da wir unser Führungsteam weiter ausbauen, um mit dem exponentiellen Wachstum unserer Kunden, das durch Cloud- und KI-Services weltweit angetrieben wird, Schritt zu halten", so Choksi. "Ich freue mich sehr, Dana und David bei uns willkommen zu heißen, da sie eine Fülle von Erfahrungen und Führungsqualitäten für unsere beiden größten Regionen mitbringen".

"Darüber hinaus freuen wir uns, dass Antoine unser erster Chief Commercial Officer in EMEA wird. Antoine hat wesentlich zu unserem Erfolg in der Region beigetragen, und diese neue Rolle kommt seinen Stärken und seiner Leidenschaft für die Betreuung unserer Kunden zugute. David, Antoine und das EMEA-Führungsteam werden gemeinsam daran arbeiten, unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben".

Diese Ernennungen erfolgen nur drei Monate nach der Ernennung von Raymond Tong zum Präsidenten von APAC.

