Memecoin Dogwifhat bekommt Konkurrenz von Frogwifhat mit 848 % Pump am ersten Tag

Der neue Memecoin Frogwifhat ($FWIF)wurde heute erstmalig an der dezentralen Kryptobörse Uniswap gelistet und konnte bereits fast 878 % steigen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist er angetreten, um dem Solana-Memecoin Dogwifhat den Rang abzulaufen.

Verfolgen können Sie seine Entwicklung auf Krypto-Datenwebsites wie Dextools. Dafür geben Sie einfach den Namen ein oder zur Sicherheit die offizielle Vertragsadresse (0xd298fe9fa71ad553e35997b19af19fb435038521), um Nachahmer auszuschließen. Mit dieser Adresse können Sie die Coin auch über die DEX Uniswap handeln.

Im Gegensatz zu Dogwifhat ist Frogwifhat jedoch ein Memecoin auf der Blockchain von Ethereum. Erst im Verlauf seiner Roadmap soll er sich zu einem Multi-Chain-Coin entwickeln und ebenso auf der Solana-Blockchain verfügbar sein. Dafür nutzt das Team eine Portalbridge.

Somit könnte Frogwifhat ebenfalls von dem Hype der Solana-Memecoins profitieren. Denn auf dieser Blockchain haben sich immer mehr Memecoins angesiedelt und sie zu einer der gefragtesten des Kryptomarktes gemacht.

Einige der bekanntesten von ihnen sind BONK, MYRO, Dogwifhat und SMOG, wobei letzterer sogar die Performance des führenden Solana-Memecoins am ersten Tag um mehr als das Doppelte übertreffen und auch danach innerhalb von Tagen um das 40-fache steigen konnte.

Frogwifhat stammt möglicherweise von Dogwifhat- und Bonk-Gründern

Frogwifhat hat sich von dem Erfolgsrezept anderer Memecoins inspirieren lassen, Elemente von diesen für sein Projekt übernommen und ihm noch eine persönliche Note verliehen. Zudem gibt es Gerüchte, dass sogar die Gründer von Dogwifhat und Bonk hinter dem Memetoken stecken.

Vor einem Investment sollen Anleger immer ihre eigene Sorgfaltsprüfung durchführen. Dennoch gibt es einige Gründe, weshalb immer mehr Investoren in den Memecoin Frogwifhat strömen, welche wir uns einmal näher ansehen.

So wurde beispielsweise Liquidität im Umfang von 352.300 USD für ein besseres Handelsumfeld gesperrt. Auf diese Weise soll der Gefahr eines möglichen Rugpulls, bei dem es zu starken Abverkäufen kommt, entgegengewirkt werden.

Darüber hinaus ist Le Frog Wif Hat auch das Symbol für die französische Meme-Kultur und könnte daher insbesondere in Frankreich auf eine positive Resonanz treffen. Zudem hebt es ihn auch von seinen Wettbewerbern ab.

Fairer Start von Frogwifhat soll den Weg an die Spitze ebnen

Von Frogwifhat gibt es insgesamt 1 Mrd. Token, die alle über den freien Markt erhältlich sind. Sein Konzept ist an das einiger anderer Memecoins angelehnt, die Tiere mit Hüten darstellen.

Im Falle von Frog Wif Hat ist es ein Frosch, in Anlehnung an den kultigen Memetoken Pepe the Frog, welcher jedoch einen typisch französischen Baskenhut trägt. Dies verleiht ihm seinen einmaligen Charme.

Zudem zeichnet sich Frogwifhat durch sein Feingefühl für modische Trends aus, da sie die französische Kultur widerspiegeln. Ein weiteres wichtiges Accessoire ist das Baguette, ohne welches der Frosch niemals zu sehen ist.

Der Charakter von Frogwifhat ist etwas mürrisch und er trinkt auch gerne mit feinstem französischem Wein über den Durst. Dies verleiht dem Memecoin auch eine besonders humoristische Note. Darüber hinaus hat er auch noch andere Laster wie das Rauchen, wobei der Frosch ein Kettenraucher ist.

Frogwifhat ist ein stolzer Franzose, welcher alle andere Nationen verachtet. Eine besonders große Antipathie hegt er vor allem gegenüber Amerikanern, obwohl sie lange zurückliegende Allianzen geschmiedet hatten.

Mit seinem einzigartigen Charakter und Merkmalen soll der Frosch nun nicht nur Dogwifhat, sondern auch dem gesamten Memecoin-Markt Konkurrenz machen.

Frogwifhat auf dem Weg zu Listungen an führenden, zentralen Kryptobörsen

Erst im letzten Quartal von 2023 wurde der Memecoin Dogwifhat gestartet. Schnell hat er eine große Gefolgschaft aufgebaut. Allein heute konnte er um 29,84 % steigen und somit erzielt er nun eine Marktkapitalisierung in Höhe von 460,5 Mio. USD.

Mittlerweile hat es der neue Memecoin auch an zentrale Kryptobörsen wie Gate, HTX, KuCoin und Bitget geschafft. Dieselbe Entwicklung strebt nun auch Frogwifhat an, der von den Erfolgsrezepten von Dogwifhat und Pepe the Frog inspiriert wurde.

Nach seinem fulminanten Start will Frog Wif Hat jedoch noch seine Nützlichkeit durch sein Multi-Chain-Konzept erweitern. Bereits jetzt wurde das dafür genutzte Portalbridge über 1 Mrd. USD an Wert gesperrt.

Durch die Überbrückung zur Solana-Blockchain soll bald schon der Massenadaption der Weg bereitet werden. Somit könnte sich dann auch eine der größten Memecoin-Gemeinschaften dem Projekt Frogwifhat anschließen.

Nach seinem steilen Kursanstieg hat Frogwifhat aufgrund von Gewinnmitnahmen eine Korrektur eingeleitet und bietet nun ein wesentlich attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis. Sollten Sie Bonk, Dogwifhat und Myro verpasst haben, erhalten Sie mit Frogwifhat die Chance, von Anfang an mit dabei zu sein.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.