Erfurt - Thüringens CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Mario Voigt, unterstützt eine Kandidatur von NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann für das Amt des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden. Voigt sagte der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe): "Ich unterstütze Karl-Josef Laumanns Bewerbung als Vertreter des Arbeitnehmerflügels für den Partei-Vize ausdrücklich."



"Sie zeigt die Breite der CDU als Volkspartei." In Deutschland müsse "mehr für die Fleißigen" getan werden, ergänzte Voigt. Er wolle indes mit einem Platz im Präsidium "die Sichtweise und Lebenswirklichkeit der Menschen in den neuen Ländern klar vertreten". Dafür erfahre er viel Zuspruch aus den Ostverbänden. "Dankbar bin ich auch Hendrik Wüst, der die Kandidaturen aus dem Osten unterstützt", ergänzte Voigt.



Zuletzt hatte es Berichte gegeben, sowohl Voigt als auch Laumann strebten beim Parteitag im Mai den Posten des Stellvertreters von Parteichef Friedrich Merz an. Dabei ging es auch um die Frage, ob der Landesverband NRW dann zu stark in dem Führungsgremium vertreten ist.

