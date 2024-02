WARSCHAU (dpa-AFX) - Polnische Bauern wollen am Dienstag (11.00 Uhr) im Zentrum der Hauptstadt Warschau gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine demonstrieren. Der Protestmarsch startet vor dem Kulturpalast und soll bis zum Regierungssitz führen, wie die Organisatoren mitteilten. Anders als bei bisherigen Protestaktionen sind keine Traktoren und Landmaschinen zugelassen. Die Veranstalter rechnen mit Zehntausend Teilnehmern. An einigen Verkehrskreiseln der polnischen Hauptstadt soll es nach Angaben der Polizei auch Blockaden geben.

Die Proteste der Bauern dauern seit Wochen an. Erst am Sonntag hatten die Bauern 24 Stunden lang die Autobahn nach Deutschland an der Grenze bei Frankfurt (Oder) blockiert./dhe/DP/jha