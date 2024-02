DETMOLD (dpa-AFX) - Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) zieht am Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz für das abgelaufene Jahr 2023. Hauptgeschäftsführer Oliver Peters nennt die bundesweiten Übernachtungs- und Gästezahlen und informiert über aktuelle Entwicklungen und Projekte im Jahr 2024. In der Corona-Pandemie waren die Zahlen der rund 400 Häuser eingebrochen. Besonders die fehlenden Klassenfahrten hatten dem DJH in den Jahren 2020 und 2021 massiv zugesetzt. 2022 gab es ein Comeback und die Lage hatte sich entspannt. Mit 8,6 Millionen Übernachtungen hatte das DJH das Niveau von vor Corona nahezu wieder erreicht. Das gemeinnützige Werk hatte Ende 2022 gut 2,3 Millionen Mitglieder./lic/DP/jha