CO2-ABSCHEIDUNG - Die geplante Regierungs-Strategie zur Speicherung von Kohlendioxid trifft auf Widerstände in der Koalitionsfraktionen - insbesondere der Plan, die Technologie zur Abscheidung und Speicherung, kurz CCS, auch in Kraftwerken zuzulassen. "Für den Klimaschutz bei der Energiegewinnung haben wir die Erneuerbaren, dafür brauchen wir kein CCS", sagte die klima- und energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer. "Es muss bei fossilen Kraftwerken ausgeschlossen werden." Ähnlich äußerte sich die Grünen-Klimapolitikerin Lisa Badum. "CCS in der Energiewirtschaft sehen wir nicht", sagte sie. So sähen es auch Beschlüsse der Grünen-Fraktion vor. (Süddeutsche)

RÜSTUNG - Die EU-Kommission will Europas Regierungen auffordern, mehr Militärgerät bei europäischen Herstellern zu kaufen und damit die Abhängigkeit von US-Konzernen zu verringern. "Mitgliedstaaten sollten den derzeitigen Trend umkehren, die große Mehrheit ihrer Verteidigungssysteme von nicht europäischen Industrieanbietern zu erwerben", heißt es in einem bislang unveröffentlichten Entwurf der EU-Strategie zur Förderung der Rüstungsindustrie. (Handelsblatt)

KRAFTWERKSSTRATEGIE - Um die Energieversorgung Deutschlands zu sichern, will die Bundesregierung bis 2028 etwa 20 Gaskraftwerke bauen lassen. Das Problem für die Branche: Es gibt zu wenig Bauteile. Vor allem mangelt es an Turbinen. Durch die Energiewende waren in den vergangenen Jahren vor allem kleinere Gasturbinen als dezentrale Ergänzung für Wind- oder Solarparks gefragt. Der Markt für große Gasturbinen brach ein, die Hersteller reduzierten ihre Kapazitäten deutlich. Zeitweise hatte Siemens sogar über einen Verkauf der kriselnden Sparte nachgedacht. Entsprechend stellen heute nur noch wenige Anbieter überhaupt Gasturbinen in der nötigen Größenordnung her. (Handelsblatt)

