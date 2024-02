Hamburg (ots) -Die Born Originals GmbH (https://bornoriginals.com/pages/about) aus Wilhelmshaven, Hersteller von Sneakers und individuellen Schuhen, hat eine Partnerschaft mit dem Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. (WDTU) geschlossen.Die Partnerschaft bietet allen Mitgliedern des WDTU ein besonders Angebot, das einen Sonderrabatt auf alle Schuhe von Born Originals (https://bornoriginals.com/pages/dance) beinhaltet. Zudem können Tanzschulen und Tanzgruppen zukünftig ihren eigenen, individuellen Sneaker (https://b2b.bornoriginals.com/) mit Born Originals gestalten und damit ihre Outfits für Tanz-Contests und Meisterschaften komplettieren.Die Partnerschaft wurde geschlossen, nachdem Born Originals auf dem vergangenen "Dance 4 Fans" Contest in Wilhelmshaven als Hauptsponsor der Veranstaltung aufgetreten ist. Initiiert wurde das von der Tanzschule von Oehsen (https://tanzschule-von-oehsen.de/) aus Wilhelmshaven, die die Marke für das Engagement begeistern konnte. Neben einer komplett mit einheitlichen Sneakern ausgestatteten Tanzgruppe gab es vor Ort Geschenke, Gutscheine und weitere Attraktionen von Born Originals.Die Partnerschaft ist vor allem für Tanzschulen sowie dort arbeitende Tanzlehrerinnen und -Lehrer und alle Tänzerinnen und Tänzer relevant, da diese immer vor der Herausforderung stehen, Outfits für Wettkämpfe zusammenzustellen und ein einheitliches Auftreten sicherstellen müssen. Ziel ist es, alle Tanzenden zu unterstützen sowie ihre Gemeinschaft und den Zusammenhalt zu stärken.Alexander Christian, Vizepräsident des WDTU (https://www.wdtu.de/), sagt über die Partnerschaft folgendes: "Wir sind immer darauf bedacht, unseren Mitgliedern für sie vorteilhafte Angebote von namhaften Kooperationspartnern zu bieten. Born Originals (https://bornoriginals.com) ist eine junge, attraktive Marke, die sehr gut zu unserem Verband passt. Die großzügigen Rabatte für das eigene Sortiment und die Möglichkeit, einen komplett eigenen Sneaker für die jeweiligen Tanzgruppen zu gestalten, machen die Marke zu einem idealen Partner."Alle Aktionen und Angebote für die Mitglieder des WDTU werden zukünftig über die Kommunikationskanäle des Verbands an seine Mitglieder kommuniziert. Genauso können interessierte Tanzschulen auch den direkten Kontakt zu Born Originals suchen, wenn Interesse an individualisierten Schuhen für ihre Tanzgruppen besteht.Pressekontakt:Born Originals GmbHinfo@bornoriginals.com044216971110Oranienburger Straße 1326388 WilhelmshavenOriginal-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173002/5722640