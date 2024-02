FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag fast genauso hoch auf 1,0852 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf äußern sich nicht nur einige Redner aus den Zentralbanken. Auch stehen einige beachtenswerte Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In Deutschland wird am Morgen das GfK-Konsumklima erwartet, in der Eurozone stehen am Vormittag Geld- und Kreditdaten der EZB auf dem Programm. Aus den USA kommen am Nachmittag Auftragsdaten, die Hinweise auf die Investitionen der Unternehmen bieten. Zudem werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet./bgf/stk