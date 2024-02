© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Zinssenkungen sind bereits am Horizont erkennbar, ob es nun im Mai oder erst im Sommer losgeht. Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, wo jetzt noch die besten Chancen bei Staats- und Unternehmensanleihen stecken!Wohin die Reise der Notenbanken geht, ist klar. Wann der Startschuss fällt, und wie hoch das Tempo sein wird noch nicht. Anleger, die sich die höheren Zinsen noch sichern wollen, strömen in Fixed Income-Produkte, in Staats- und Unternehmensanleihen - in der Hoffnung, dass die Zentralbanken bald mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnen werden. Anleger setzen bereits seit Jahresbeginn 2023 auf fallende Zinsen, es dauerte jedoch noch bis zum Oktober letzten Jahres, bevor Bewegung in die …