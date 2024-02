NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 182 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg setzte die Aktie in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem auf die "Analyst Focus List". Der Softwarekonzern profitiere derzeit von einer Wachstumsbeschleunigung, steigenden Margen und Barmitteln sowie einer Optimierung der Kosten, schrieb Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Umstellung von Lizenzen auf Abonnements sei der Wendepunkt bereits erreicht. Nun winke weiteres Aufwärtspotenzial, da der erwartete Cashflow-Anstieg und steigende Ergebniserwartungen nach der jüngsten Kursrally infolge einer Anpassung an die Bewertungsmaßstäbe von US-Konkurrenten weitere Treiber sein könnten./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 00:15 / GMT

DE0007164600