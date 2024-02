Die Zulassung der Bitcoin-ETFs war ein klassisches "Buy the rumor, sell the news"-Event. Viele Krypto-Aktien kamen unter Druck. Für Anleger war die Korrektur eine interessante Einstiegschance - wenn sie auf die richtigen Werte gesetzt haben.Mitte Januar kam dabei der entscheidende Tipp: Leser von DER AKTIONÄR profitieren seither von der Neuempfehlung eines US-Krypto-Miners mit einem satten Plus von 114 Prozent. Der Star der Stunde: CleanSpark.Denn ohne Miner läuft beim Bitcoin nichts. Sie lösen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...