Der DAX zeigte sich zum Start in die neue Woche kaum bewegt, konnte seine aktuellen Bestmarken dabei aber erneut verbessern. Rückblick: Für den deutschen Leitindex ging es nahezu unverändert in die neue Woche. Während die Blue Chips zum Opening bei 17.397 zunächst in der Verlustzone notierten (Schlusskurs vom Freitag bei 17.419) und das frühe Tagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...