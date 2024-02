DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio behauptet - Seoul leichter - Schanghai fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Wie schon am Vortag haben die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney am Dienstag keine einheitliche Richtung gezeigt. Die Bewegungen der Indizes fielen teils sehr moderat aus, nachdem es an der Wall Street auf breiter Front leicht nach unten gegangen war. Teilnehmer dort sprachen von Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung nach den jüngst erreichten Rekordhochs. Stärkere Bewegungen zeigten nur Seoul und Schanghai - in allerdings unterschiedliche Richtungen.

Dem Nikkei-Index in Tokio reichten schon ein paar Pünktchen, um auf Schlusskursbasis mit einem neuen Rekordhoch von knapp 39.240 Punkten aus dem Tag zu gehen. Für etwas Gegenwind sorgte neben Gewinnmitnahmen der im Handelsverlauf gestiegene Yen, parallel zu leicht höheren Renditen japanischer Anleihen. Auslöser waren Preisdaten: Im Januar waren die Verbraucherpreise in Japan um 2,0 Prozent und damit stärker als mit 1,8 Prozent von Ökonomen geschätzt gestiegen. Am Markt sorgte das für leichte Spekulationen darüber, dass die japanische Notenbank ihre immer noch ultraexpansive Geldpolitik Richtung Straffung überdenken könnte.

In Seoul ging es um 0,8 Prozent nach unten. Erneut seien unter anderem Aktien mit niedrigen Bewertungen verkauft worden, hieß es. Grund sei der für viele Akteure enttäuschend ausgefallene Plan der Regierung zur Steigerung der Unternehmensbewertungen. Dem Plan fehle es an Details in Bezug auf steuerliche und andere Vergünstigungen, die die Unternehmen für Fortschritte bei der Steigerung der Aktionärsrenditen und des Unternehmenswertes erhalten sollten.

In Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,3 Prozent höher, während der Schanghai-Composite nach einer kleinen Schlussrally um 1,3 Prozent zulegte. In Hongkong machten Li Auto einen Sprung um 20 Prozent nach oben, befeuert von einem sehr stark ausgefallenen vierten Quartal, in dem sich der Gewinn mehr als verdoppelt hatte. Im Sog verteuerten sich BYD um weitere 4,9 Prozent. Die Aktie profitiere zudem weiter von den erhöhten Aktienrückkaufplänen und der Vorstellung eines neuen Modells, sagten Händler.

Unter den weiteren Einzelwerten verteuerten sich in Tokio Omron um knapp 2 Prozent. Der Experte für Industrieautomaten und Medizintechnik baut im Zuge einer Restrukturierung 2.000 Stellen ab. In Seoul verbilligten sich SK Hynix um 4,9 Prozent. Als Belastungsfaktor führten Marktteilnehmer an, dass der Konkurrent Micron Technology vor den Koreanern mit der Massenfertigung neuer Chips begonnen habe.

In Sydney wurden Einzelhandelswerte favorisiert, der entsprechende Subindex verbesserte sich um gut 2 Prozent. Der Kurs des Supermarktbetreibers Coles stieg um 5,5 Prozent, beflügelt von Halbjahreszahlen. Woolworths gewannen 0,9 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.663,00 +0,1% +1,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.239,52 +0,0% +17,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.625,05 -0,8% -1,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.015,48 +1,3% +1,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.737,88 +0,6% -2,5% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.854,41 -0,5% +5,2% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.150,05 -0,7% -2,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.556,50 +0,6% +6,4% 10:00 BSE (Mumbai) 72.790,13 0% +0,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:29 % YTD EUR/USD 1,0859 +0,1% 1,0850 1,0831 -1,7% EUR/JPY 163,32 -0,1% 163,48 162,89 +5,0% EUR/GBP 0,8555 +0,0% 0,8553 0,8547 -1,4% GBP/USD 1,2694 +0,1% 1,2684 1,2672 -0,3% USD/JPY 150,39 -0,2% 150,67 150,40 +6,7% USD/KRW 1.330,53 +0,0% 1.330,40 1.331,77 +2,5% USD/CNY 7,1979 +1,2% 7,1112 7,1979 +1,4% USD/CNH 7,2083 -0,0% 7,2111 7,2058 +1,2% USD/HKD 7,8237 -0,0% 7,8240 7,8250 +0,2% AUD/USD 0,6554 +0,3% 0,6537 0,6555 -3,7% NZD/USD 0,6172 +0,0% 0,6169 0,6170 -2,3% Bitcoin BTC/USD 55.916,69 +2,2% 54.709,09 51.435,02 +28,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,87 77,58 +0,4% +0,29 +7,6% Brent/ICE 82,82 82,53 +0,4% +0,29 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.035,66 2.031,24 +0,2% +4,43 -1,3% Silber (Spot) 22,64 22,53 +0,5% +0,12 -4,8% Platin (Spot) 887,55 881,10 +0,7% +6,45 -10,5% Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,5% +0,02 -1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2024 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.