Bitcoin: Neues Allzeithoch vor Halving?

Da dachte man eigentlich, dass die neue Altcoin-Rallye startet und Ethereum Bitcoin vorerst deutlich outperformt. Doch die Bitcoin-Bullen feiern ein eindrucksvolles Comeback und schieben die wertvollste Kryptowährung der Welt auf ein neues Verlaufshoch. Rund 10 Prozent Kursplus an einem Tag und ein Kurssprung über 56.000 US-Dollar sind ein starkes Statement. Schließlich ist Bitcoin bereits ein Asset mit einer Marktkapitalisierung von eine Billion US-Dollar. Nun wurden gestern einfach mal 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung hinzugefügt - der Bitcoin ist im Trend und ein Allzeithoch rückt näher. Sehen wir das ATH noch vor dem Halving?

Bitcoin Kurs: Verlaufshoch & bullisches Volumen!

Die letzten 24 Stunden offenbarten eine eindrucksvolle Stärke im Bitcoin-Markt. Denn ohne Ankündigung schob sich der Bitcoin rund 10 Prozent ins Plus, nachdem die Tage zuvor eine relativ unaufgeregte Konsolidierung erfolgte. Damit markierte der Bitcoin ein neues Verlaufshoch. Auch das Volumen entwickelte sich in den letzten 24 Stunden bullisch und unterstreicht die starke Entwicklung. Hier gab es ein Kursplus von rund 235 Prozent, nach aggregierten Daten von CoinMarketCap.

Dabei beschreibt der Krypto-Trader Michael van de Poppe die jüngste Entwicklung von Bitcoin als epischen Lauf - denn nun befinde sich der Bitcoin nur 55 Tage vor dem Halving schon weniger als 20 Prozent vom ATH entfernt.

Bitcoin being less than 20% away from its all-time high 55 days before its halving.



It's an epic run, already. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 27, 2024

Dennoch sieht der gleiche Trader eben auch vor dem Halving noch eine Korrektur, die mit historischen Mustern im Einklang steht. Die Rallye könnte noch etwas Fortsetzung finden, dürfte jedoch nach Michael van de Poppe unter 60.000 US-Dollar das lokale Top markieren und dann konsolidieren. Das Rekordhoch präferiert er erst nach dem Halving.

My primary scenario for Bitcoin remains. pic.twitter.com/P4LKFFkOGF - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 26, 2024

Nichtsdestotrotz gibt es gewichtige Argumente, warum sich der Bitcoin aktuell auch von historischen Zyklen abkoppeln könnte. Ein Allzeithoch bleibt vor dem Halving möglich.

FOMO bei Institutionellen: Wann kommen Privatanleger?

Denn der aktuelle Zyklus unterscheidet sich in Teilen von den vorherigen Bewegungen, die oftmals von Privatanlegern angetrieben wurden. Der Bitcoin wird zum etablierten Asset, mit den Spot-ETFs ist der Zugang für institutionelle Investoren gegeben. Nun treiben diese Bitcoin augenscheinlich auf neue Verlaufshochs, während die Mehrheit der Privatanleger noch still an der Seitenlinie verharrt und Retail erst noch in den Markt zurückkehren muss. Doch dies wird über kurz oder lang passieren - bis dahin ist die jüngste Entwicklung bei den Spot-ETFs massiver Kurstreiber.

Denn der Netto-Inflow lag allein gestern bei über 500 Millionen US-Dollar an nur einem Tag. Der Outflow bei Grayscale bewegt sich demgegenüber auf einem historisch geringen Niveau. Das zugleich explodierte Rekord-Handelsvolumen offenbart, dass der Bitcoin an der Wall Street angekommen ist.

New bitcoin spot ETF trading volume sets daily record, besting launch day: Bloomberg https://t.co/aj6nxEQ47M - The Block (@TheBlock__) February 26, 2024

Nach einer gewissen Wartezeit wird die Zulassung von Spot-ETFs auf den Bitcoin-Markt nun sichtbar. Die in den USA eingeführten börsengehandelten Fonds spiegeln den Bitcoin-Preis direkt wider und bieten Anlegern die Chance, von der Preisentwicklung der Kryptowährung zu profitieren, ohne direkt in Bitcoin investieren zu müssen. Institutionelle Investoren setzen vermehrt auf den Spot-ETF. Dies führt aktuell zu einem stetigen Zustrom von Investitionen in diese Finanzinstrumente, was wiederum eine erhöhte Nachfrage auf dem Markt generiert. Zugleich sind die verfügbaren Bitcoin-Bestände auf einem historischen Tief, was die Dynamik weiter beeinflusst. Knappes Angebot und steigende Nachfrage - die wirtschaftswissenschaftliche Logik tendiert also bullisch.

Bullisch für Bitcoin: Explodiert Green Bitcoin als Nächstes?

Während das Marktsentiment für Bitcoin bullisch bleibt und das Allzeithoch immer näher rückt, können auch verwandte Projekte wieder profitieren. Mit Green Bitcoin (GBTC) gibt es einen neuen Bitcoin-Klon, der sich immer mehr Aufmerksamkeit verschafft. Denn mit steigendem Interesse an Bitcoin hat auch Green Bitcoin beste Chancen, sich stark zu entwickeln. Mit entsprechender Risikobereitschaft gibt es beim innovativen Predict-to-Earn-Ökosystem wohl die größere Upside.

Green Bitcoin (GBTC) hat in der Kryptowelt bereits für Furore gesorgt, indem es den Reiz der Preisvorhersage von Bitcoin nutzt, um Erträge zu erwirtschaften. Der dynamische Vorverkauf und das zunehmende Interesse von Anlegern deuten darauf hin, dass Green Bitcoin auf dem besten Weg ist, zum Erfolg zu werden. Denn schon über eine Million US-Dollar wurden investiert. Die nächste Preiserhöhung folgt übrigens schon in 24 Stunden, sodass sich Anleger für maximale Buchgewinne etwas beeilen sollten.

Mehr über Green Bitcoin erfahren

Mit einem klaren Blick für aktuelle Markttrends kombiniert Green Bitcoin die Krypto-Präsenz mit einer nachhaltigen Ausrichtung und einem Schwerpunkt auf Staking-Rewards. Die Plattform setzt hier auf eine einfache und benutzerorientierte Designphilosophie. Damit entsteht ein innovatives Staking-Modell, das eng mit den Schwankungen des Bitcoin-Preises verbunden ist. Investoren setzen ihre GBTC-Token im Einklang mit den Preisbewegungen und Prognosen von Bitcoin und halten sie über einen vordefinierten Zeitraum, um anschließend Erträge zu erzielen.

Beispielsweise könnten Anleger aktuell auf das neue Rekordhoch beim Bitcoin wetten und dann mehrfach profitieren - dank deutlicher Kursgewinne beim Basis-Investment Bitcoin und passiver Rewards bei Green Bitcoin. Bullisch für Bitcoin ist also auch bullisch für Green Bitcoin.

Direkt zum Green Bitcoin Presale

