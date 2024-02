Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag auf moderat tieferem Niveau in den Handel gestartet. Damit hält die vorsichtige Haltung bzw. der Konsolidierungstrend vom Vortag vorerst an. Geprägt wird der Handel in der Schweiz von zahlriechen Unternehmensabschlüssen, darunter SIG Group und Straumann. International gesehen rücken neue Inflationsdaten aus den USA und aus Europa im weiteren Wochenverlauf in den Fokus. Die Märkte schienen sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...