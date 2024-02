Toronto, Ontario, 26. Februar 2024 - Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ - freut sich, eine strategische Investition eines einzelnen Käufers (der "Käufer") im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") bekannt zu geben, die aus dem Verkauf von 4.500.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 4,20 $ pro Einheit und einem Bruttoerlös von 18,9 Millionen C$ besteht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von $5,01 pro Warrant-Aktie, der bis 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) an dem Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt (die "Warrant-Laufzeit"), ausgeübt werden kann, jedoch unter der Voraussetzung, dass der Schlusskurs der Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens $6.00 erreichen oder überschreiten, kann das Unternehmen die Laufzeit der Warrants auf das Datum vorverlegen, das 30 Handelstage nach dem Datum liegt, an dem die Inhaber der Warrants benachrichtigt werden und das Unternehmen eine Pressemitteilung herausgibt, in der die vorverlegte Laufzeit der Warrants angekündigt wird.

In Verbindung mit dem Angebot werden das Unternehmen und der Käufer eine Vereinbarung über Investorenrechte abschließen, nach der dem Käufer bestimmte Rechte zustehen, sofern er bestimmte Beteiligungsschwellen am Unternehmen aufrechterhält, darunter: (a) das Recht, sich an Eigenkapitalfinanzierungen zu beteiligen und seine Anteile in Bezug auf verwässernde Emissionen aufzustocken, um seine anteilige Beteiligung zum Zeitpunkt einer solchen Finanzierung oder Emission aufrechtzuerhalten oder bis zu 9.(b) das Recht, eine Person (und im Falle einer Vergrößerung des Board of Directors des Unternehmens auf acht oder mehr Direktoren zwei Personen) für das Board of Directors des Unternehmens (das "Board") zu nominieren, falls die Beteiligung des Käufers am Unternehmen auf teilverwässerter Basis 10 % übersteigt und bei oder über 10 % bleibt (das "Board-Nominierungsrecht"). Das Unternehmen ist verpflichtet, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Nominierungsrecht für den Vorstand umgesetzt wird. Dazu gehören unter anderem die Nominierung dieser Personen für die Wahl auf den entsprechenden Aktionärsversammlungen, ihre Aufnahme in die Unterlagen zur Stimmrechtsvertretung, die Einholung von Stimmrechtsvollmachten zur Unterstützung ihrer Wahl und, falls erforderlich, ihre Ernennung in den Vorstand. Für die Berechnung des Schwellenwerts von 10 % in Bezug auf das Nominierungsrecht des Verwaltungsrats werden bestimmte Emissionen des Unternehmens, an denen der Käufer nicht teilnehmen kann (einschließlich der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen von Aktienvergütungsplänen und bei der Umwandlung, dem Umtausch oder der Ausübung bestehender wandelbarer Wertpapiere), von der Berechnung ausgeschlossen (d. h. bei der Berechnung des Schwellenwerts aus dem Nenner entfernt).

Der Erlös des Angebots soll für die Exploration der unternehmenseigenen Grundstücke in Kolumbien und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX, und wird voraussichtlich zwei Geschäftstage nach Erhalt dieser Genehmigung erfolgen.

PowerOne Capital Markets Limited fungierte als Berater von Collective im Zusammenhang mit dem Angebot.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere aktuelle Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.

Collective ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas (Kolumbien), das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von etwa 2 Milliarden $ an Zijin Mining verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, tonnenschwere und hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das kurzfristige Ziel des Unternehmens besteht darin, die oberflächennahen Teile des Apollo-Systems zu erbohren, die Gesamtausmaße des Systems, das in den meisten Richtungen offen ist, weiter zu erweitern und neu generierte Basisziele zu erproben.

Die Geschäftsleitung, Insider und enge Familienangehörige und Freunde besitzen fast 45 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der TSX unter dem Kürzel "CNL", an der OTCQX unter dem Kürzel "CNLMF" und an der FWB unter dem Kürzel "GG1" notiert.

Informationen Kontakt:

Folgen Sie Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

Folgen Sie Collective Mining (@CollectiveMini1) auf X, (Collective Mining) auf LinkedIn, und (@collectivemining) auf Instagram

Investoren und Medien

Paul Begin, Finanzvorstand

mailto:p.begin@collectivemining.com

+1 (416) 451-2727

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Informationen unter anderem auf: Aussagen in Bezug auf das geplante Angebot, die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die geplanten Aktivitäten und die voraussichtliche Strategie, die Weiterentwicklung von Mineralgrundstücken oder -programmen, den zukünftigen Betrieb, die zukünftigen Metallgewinnungsraten, das zukünftige Wachstumspotenzial von Collective und die zukünftigen Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören u.a.: Abschluss des Angebots zu den angegebenen Bedingungen oder überhaupt, Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, geplante Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens, die Finanzlage des Unternehmens, mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten, tatsächliche Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen auf den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen auf den Währungsmärkten; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; die Beziehungen zu den Arbeitnehmern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 2. Mai 2023 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73738Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73738&tr=1



