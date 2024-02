DJ PTA-PVR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wien (pta/27.02.2024/09:55) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Herzogenburg, Österreich

Name: Privatstiftung Sparkasse Reutte Registrierter Sitz und Staat: Reutte, Österreich

Name: Steiermärkische Verwaltungssparkasse Registrierter Sitz und Staat: Graz, Österreich

Name: Privatstiftung Kärntner Sparkasse Registrierter Sitz und Staat: Klagenfurt, Österreich

Name: Privatstiftung Sparkasse Rattenberg Registrierter Sitz und Staat: Rattenberg, Österreich

Name: Sparkasse Poysdorf Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Poysdorf, Österreich

Name: Privatstiftung Sparkasse Pöllau Registrierter Sitz und Staat: Pöllau, Österreich

Name: Sparkasse der Stadt Horn Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Horn, Österreich

Name: Sparkasse Ravelsbach Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Ravelsbach, Österreich

Name: Anteilsverwaltung Kirchberg am Wagram Registrierter Sitz und Staat: Kirchberg am Wagram, Österreich

Name: Sparkasse Scheibbs Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Scheibbs, Österreich

Name: Privatstiftung der Sparkasse Dornbirn Registrierter Sitz und Staat: Dornbirn, Österreich

Name: Privatstiftung Sparkasse Krems Registrierter Sitz und Staat: Krems, Österreich

Name: Anteilsverwaltung Allgemeine Sparkasse Registrierter Sitz und Staat: Linz, Österreich

Name: Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein Vermögensverwaltung - VIG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt 5. Datum der Schwellenberührung 24.02.2024

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 25,01 0,00 25,01 420.912.908 Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000652011 24.265.000 80.987.558 5,76 19,24 Summe: 105.252.558 25,00

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Finanz-/sonstige beiden durch Ziffer Aktien (%) Instrumente (%) (%) 1 DIE ERSTE österreichische Spar-Casse 5,76 5,76 Privatstiftung 2 Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KG 1 12,15 12,15 3 Erste Mitarbeiterbeteiligung 1,27 1,27 Privatstiftung 4 Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach 0,02 0,02 Privatstiftung 5 Privatstiftung Sparkasse Reutte 0,05 0,05 6 Steiermärkische Verwaltungssparkasse 1,06 1,06 7 Privatstiftung Kärntner Sparkasse 0,09 0,09 8 Privatstiftung Sparkasse Rattenberg 0,02 0,02 9 Sparkasse Poysdorf Privatstiftung 0,02 0,02 10 Privatstiftung Sparkasse Pöllau 0,01 0,01 11 Sparkasse der Stadt Horn 0,02 0,02 Privatstiftung 12 Sparkasse Ravelsbach Privatstiftung 13 Anteilsverwaltung Kirchberg am Wagram 14 Sparkasse Scheibbs Privatstiftung 0,02 0,02 15 Privatstiftung der Sparkasse 0,02 0,02 Dornbirn 16 Privatstiftung Sparkasse Krems 0,11 0,11 17 Anteilsverwaltung Allgemeine 0,20 0,20 Sparkasse Wiener Städtische Wechselseitiger 18 Versicherungsverein 4,17 4,17 Vermögensverwaltung - VIG

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare Die in Feld 8 bei den Gesellschaften mit der Ziffer 4 - 18 angeführten Aktienstimmrechte betreffen die von der Übernahmekommission genehmigte Kontrolle des Stimmverhaltens betreffend Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Erste Group Bank AG (Subordinationssyndikat). Gemäß Veröffentlichung der Erste Group Bank AG vom 26.02.2024 wurde durch die Einziehung von 8.887.092 Stück Aktien das Grundkapital der Erste Group Bank AG mit Wirkung zum 24.02.2024 (Datum der Firmenbucheintragung) herabgesetzt und beträgt nunmehr EUR 841.825.816 zerlegt in 420.912.908 Stück Aktien.

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer/ Simone Pilz Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

