Zehn Sekunden - das soll der neue Standard bei Überweisungen innerhalb der EU sein. Die Echtzeitzahlungen werden ab Herbst 2025 verpflichtend - und dürfen nichts extra kosten. Überweisungen in Sekunden - das soll nach dem Willen der Europäischen Union der neue Standard im digitalen Zahlungsverkehr werden.AnzeigeAnzeige Der Rat der EU hat am Montag neue Vorschriften verabschiedet, um solchen Sofortzahlungen in Euro zum Durchbruch zu verhelfen. Mit ...

