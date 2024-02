DJ PTA-News: QLUPOD AG: QluPod erweitert Advisory Board mit Prof. Dr. Jalid Sehouli von Charité Universitätsmedizin Berlin

Herisau (pta/27.02.2024/10:15) - QluPod erweitert seine Expertise: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jalid Sehouli von der Charité Universitätsmedizin Berlin verstärkt das Advisory Board

QluPod AG als erfolgreiches Start-up im Bereich Telemedizin, verkündet die Erweiterung des Advisory Boards durch Prof. Dr. Jalid Sehouli von der renommierten Klinik Charité- Universitätsmedizin in Berlin. Prof. Dr. Sehouli ist Direktor der Klinik für Gynäkologie und onkologische Chirurgie im Charité Campus Virchow-Klinikum sowie Leiter des europäischen Kompetenzzentrums und gynäkologischen Tumorzentrums für Eierstockkrebs (EKZE).

Als anerkannter Experte genießt Prof. Dr. Sehouli einen exzellenten Ruf als Gynäkologe mit Schwerpunkt auf Krebserkrankungen bei Frauen. Seine Expertise erstreckt sich über diverse medizinische Disziplinen, darunter die Leitung verschiedener Studien zu zielgerichteten Therapien mit dem Zweck, Versorgung und Lebensqualität der Patientinnen entscheidend zu verbessern. Dieser Ansatz passt hervorragend zu der Mission der QluPod AG, die Verbrauchern ein besseres Leben durch eine innovative Gesundheitstechnologie bieten möchte. Dazu hat QluPod einen tragbaren Gesundheitsmonitor entwickelt, mit dem die Anwender sechs Vitalwerte gleichzeitig messen und an ihren Arzt weiterleiten können.

Die Entscheidung, Prof. Dr. Sehouli in das Advisory Board aufzunehmen, stellt einen Meilenstein für QluPod dar. Die Erweiterung betont und festigt die Verbindung des Unternehmens mit herausragender medizinischer Expertise für eine wissenschaftlich fundierte und zuverlässige Auswertung der gemessenen Gesundheitsdaten. Gleichzeitig hilft die Verbindung mit Prof. Dr. Sehouli bei der Verwirklichung der Vision, verschiedene Bereiche der Telemedizin weiterzuentwickeln und für möglichst viele Patienten, Kliniken, Ärzte und medizinische Betreuer verfügbar zu machen. Auf diesem Weg unterstützt Prof. Dr. Sehouli das QluPod-Team mit seiner Erfahrung und seinem umfassenden ärztlichen Wissen.

Prof. Dr. Sehouli bekleidet neben seiner Tätigkeit als Direktor der Klinik für Gynäkologie die Professur (Ordinariat) für Gynäkologie auf Lebenszeit an der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Seine Mitgliedschaft in zahlreichen medizinischen Gesellschaften für Geburtshilfe, Gynäkologie und Krebsforschung unterstreicht seine enge Verbindung zur wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dadurch kann Prof. Dr. Sehouli einen entscheidenden Beitrag zu den zukünftigen Entwicklungen und Innovationen und der Verbreitung des QluPod-Gesundheitsmonitors und seiner proprietären App leisten.

Die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sehouli verstärkt die wissenschaftliche Expertise von QluPod und hilft bei der stetigen Verbesserung der Anwendungen. "Die Ernennung von Prof. Dr. Sehouli als neues Mitglied in unserem Advisory Board bedeutet einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von QluPod und unterstreicht unser nachhaltiges Engagement für exzellente medizinische Versorgung", betont Nikola Trajanov als Interims-CEO und Partner von QluPod. Aidan Burley, Leiter Marketing und Vertrieb, ergänzt: "Durch die Erweiterung festigen wir unsere Position im Bereich Telemedizin und als Anbieter innovativer Health Tech- Lösungen".

Das gesamte QluPod-Team ist begeistert über die Mitarbeit von Prof. Dr. Sehouli und freut sich darauf, Sie auch weiterhin über die Entwicklungen und Innovationen der QluPod App sowie den Dienstleistungen von QluPod auf dem Laufenden zu halten!

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com.

