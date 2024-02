Düsseldorf (ots) -Oliver Heiny ist Steuerberater und Seniorpartner der Kötax Heiny und Partner PartGmbB mit Sitz in Düsseldorf, die sich auf Steuer- und Rechtsberatungen für Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen konzentriert. Die Kanzlei, die gerne auch Berufsanfängern eine Chance gibt, ist im vergangenen Jahr stark gewachsen und bekommt nach wie vor regelmäßig Bewerbungen. Warum das so ist, erfahren Sie im Folgenden.Der aktuelle Fachkräftemangel ist auch in der Steuerbranche zunehmend ein Problem: So leidet ein Großteil der Kanzleien nach eigenen Angaben unter der Flaute auf dem Bewerbermarkt - ein Mangel, der sich auch auf den Umsatz auswirkt, da viele Kanzleien erwägen, bestehende Mandate zu kündigen. Besonders besorgniserregend: Manche Steuerkanzleien befürchten, in den nächsten Jahren schließen zu müssen, wenn sich die Personalsituation nicht verbessert. "Aus meiner Sicht geht das Problem weit über den reinen Fachkräftemangel hinaus", sagt Oliver Heiny, Steuerberater und Seniorpartner der Kötax Heiny und Partner PartGmbB mit Sitz in Düsseldorf. "Während meiner Zeit in mittelständischen Steuer- und Prüfungsgesellschaften habe ich selbst erlebt, wie Reibungen und Konflikte am Arbeitsplatz die Freude an der Arbeit beeinträchtigen können. Unter den heutigen Bedingungen entscheiden sich die Fachkräfte dann oft spontan für einen Wechsel zu einer anderen Kanzlei.""Bei uns ist der Fachkräftemangel kein so großes Problem", fährt der Steuerexperte fort. "Wir bekommen regelmäßig Bewerbungen, denn für uns ist es essenziell, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder einzelne Mitarbeiter wohlfühlt. Damit sind wir offensichtlich erfolgreich: Unsere Mitarbeiter arbeiten nicht nur gern bei uns, sie bleiben uns auch langfristig erhalten." Eine Tatsache, die sich herumspricht, denn die Kanzlei, die sich auf Steuer- und Rechtsberatungen für Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen spezialisiert hat, ist weiterhin auf Wachstumskurs. Oliver Heiny und sein Team sehen ihre Aufgabe darin, Ordnung in die Buchhaltung ihrer Mandanten zu bringen und die gestalterischen Spielräume zu ihren Gunsten zu nutzen. Nun hat die Kanzlei eine weitere Niederlassung eröffnet, um Raum für zusätzliche Mitarbeiter und neue Mandanten zu schaffen. Steuerfachangestellte, die gemeinsam mit der Kötax Heiny und Partner PartGmbB wachsen möchten, sind gerne eingeladen, sich zu bewerben.Die Erfolgsformel der Kötax Heiny und Partner PartGmbBSteuer- und Rechtsberatung erfordert Fachwissen, Gründlichkeit und Erfahrung. All das bringt die Kötax Heiny und Partner PartGmbB mit: Ihr Team besteht aus Steuerexperten mit umfassender Expertise und langjähriger Erfahrung. Dabei vereint die Kanzlei Ästhetik, modernste Technik und Funktionalität. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in zentraler Lage in Düsseldorf an der Königsallee. Gerade Pendler profitieren hier von einer erstklassigen Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Daneben hat die Kanzlei kürzlich eine weitere Niederlassung in Neuss eröffnet, bei der es sich um eine Akademie für Existenzgründer handelt. "Unser Team vor Ort ist auf Einkommenserklärungen für Privatpersonen spezialisiert - das Büro befindet sich mitten in der Innenstadt von Neuss und ist daher bestens gelegen", erklärt Oliver Heiny. Neben der zentralen Lage zeichnen den Standort auch gute Parkmöglichkeiten und eine günstige Verkehrsanbindung aus. Doch egal an welchem Standort, das Team überzeugt mit Effizienz, Transparenz und Professionalität und sorgt so für beste Ergebnisse auf Kundenseite. Auch sprachlich ist die Kanzlei bestens aufgestellt und bietet Unterstützung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Kurdisch, Albanisch, Ukrainisch, Arabisch, Polnisch, Russisch und Lingala."Derzeit beschäftigen wir insgesamt 35 Mitarbeiter", sagt Oliver Heiny. "Bis Ende 2025 möchten wir bei etwa 100 Mitarbeitern angelangt sein." Trotz des Fachkräftemangels sind wir zuversichtlich, das schaffen zu können, denn wer einmal bei uns anfängt, bleibt in der Regel langfristig. Der Grund: Wir verstehen uns als familienfreundliche Kanzlei, die sehr auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter achtet, da wir davon überzeugt sind, dass nur zufriedene Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können."So sorgt die Kanzlei bestmöglich für ihre MitarbeiterArbeitnehmer erwartet bei der Kötax Heiny und Partner PartGmbB ein einzigartiges Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben, einem großartigen Team und attraktiven Boni. Um die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter bestmöglich zu erfüllen, entwickelt die Kanzlei mit jeder einzelnen Fachkraft ein individuelles Arbeitszeitmodell, das sowohl den beruflichen Anforderungen als auch den privaten Bedürfnissen bestmöglich gerecht wird. Zusätzlich achten Oliver Heiny und sein Team darauf, dass alle Mitarbeiter stets auf dem aktuellsten Wissensstand sind. Dabei helfen regelmäßige Weiterbildungen."Zu einem guten Service gehören auch kostenlose Getränke und kleine Snacks wie Obst oder Süßigkeiten", sagt Oliver Heiny. "Diesen Service bieten wir nicht nur unseren Mandanten, sondern auch unseren Mitarbeitern an." Da der Arbeitsalltag manchmal ernst genug ist, sorgen wir mit regelmäßigen Firmenevents außerdem immer wieder gerne für ein wenig Abwechslung. Ob Sommerfest, gemeinsamer Ausflug oder Weihnachtsfeier: Bei uns kommt der Spaßfaktor niemals zu kurz. "Auf diese Art und Weise sorgen wir dafür, dass sich jeder einzelne Mitarbeiter wohlfühlt - und somit beste Ergebnisse auf persönlicher und beruflicher Ebene erzielen kann."