© Foto: Miho Takahashi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die japanische Aktienrallye könnte laut Experten von BlackRock noch nicht am Ende sein. Angeführt von robusten Gewinnen und Unternehmensreformen, stehen japanische Aktien womöglich vor einer neuen Wachstumsphase. "Wir glauben, dass sowohl die makroökonomischen Aussichten als auch die Entwicklungen auf Unternehmensebene die nächste Phase einläuten werden", betonen Blackrock-Strategen in ihrem neuesten Marktkommentar, in dem sie ihre Empfehlung bekräftigen, japanische Aktien zu überwiegen. Der Nikkei 225 setzt seinen Aufwärtstrend fort und nähert sich neuen Höchstständen, während der breitere Topix-Index bereits beeindruckende Gewinne verzeichnet. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch …