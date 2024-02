Das Auf und Ab bei der Aktie von Siemens Energy setzt sich fort. Nach der Hauptversammlung am Montag und Kursgewinnen an der Börse, zählt die Aktie am Dienstag wieder zu den schwächsten Werten im DAX. Auf dem gestrigen Aktionärstreffen wurde derweil eine durchaus umstrittene Entscheidung getroffen.So wurde die Ökonomin und "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm trotz einiger Kritik in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt. 76,43 Prozent der Stimmen hat Grimm erhalten. "Siemens Energy gehört für ...

