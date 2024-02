München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Streit um die WirtschaftspolitikEs diskutieren die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer (SPD) und der bayerische Staatsminister für Wissenschaft Markus Blume (CSU).Folgen eines Trump-SiegesIm Gespräch Donald Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und die deutsch-US-amerikanische Expertin für transatlantische Beziehungen Cathryn Clüver Ashbrook.Die Kommentatoren:Der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer Alev Dogan und der Leiter des ARD-Studios in Brüssel Markus Preiß.Die Gäste:Malu Dreyer, SPD(Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz)Markus Blume, CSU(Wissenschaftsminister Bayern)John Bolton (ehem. Diplomat und Trump-Berater)Cathryn Clüver Ashbrook (USA-Expertin)Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)Alev Dogan (The Pioneer)Markus Preiß (ARD-Studio Brüssel)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5723030