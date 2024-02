Einem internationalen Team von Wissenschaftler:innen könnte ein großer Schritt in der Quantenwissenschaft gelungen sein. Damit könnten einige der Rätsel unseres Universums gelöst werden. Forscher:innen ist es erstmals gelungen, die Schwerkraft in der Quantenwelt zu messen. Tim Fuchs von der Universität Southampton erläutert, die Ergebnisse könnten Expert:innen dabei helfen, das fehlende Puzzleteil in unserem "Bild der Realität" zu finden.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...