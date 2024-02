© Foto: picture alliance / NurPhoto | John Nacion



In den Wochen vor den Nvidia-Zahlen stürzten sich Hedgefonds auf Technologieaktien und bauten ihre Positionen immer weiter auf. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet - und dieser Umschwung ging sehr schnell. In der vergangenen Woche, deren Höhepunkt die Nvidia-Zahlen am Mittwoch nach US-Börsenschluss darstellten, stießen professionelle Hedgefonds-Manager viermal in Folge Tech-Aktien ab, wie aus Daten der Prime-Brokerage-Einheit von Goldman Sachs hervorgeht. Auch am Donnerstag, dem Tag nach den Nvidia-Earnings, überwogen die Verkäufe - trotz der Rekordzahlen des KI-Chip-Konzerns. Dabei sind die großen US-Indizes, einschließlich der technologielastigen Nasdaq, aufgrund des Optimismus …