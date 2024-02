Die Partystimmung an der Börse hält an. Am Dienstag überwindet der DAX zum ersten Mal die Marke von 17.500 Punkten - es ist der vierte Börsentag in Folge mit einem Rekordhoch. Getragen wurde der Anstieg vor allem von Kursgewinnen im Automobilsektor und von den beiden DAX-Schwergewichten SAP und Siemens.Für SAP war es das dritte Rekordhoch in Folge, hier machte die Bank JPMorgan mit einem Kursziel von 205 Euro ein Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent aus.Der Softwarekonzern profitiere derzeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...