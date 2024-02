Freyburg an der Unstrut (ots) -Jahresbilanz 2023Die Rotkäppchen-Mumm Gruppe steuert mit Fokus und Weitblick durch herausfordernde Zeiten: Trotz nachhaltig anspruchsvollen Marktbedingungen und erneut erheblicher Kostensteigerungen in 2023 baut das Unternehmen seine Marktposition aus. Der Gesamtumsatz der Nummer Eins im deutschen Sekt-, Markenwein- und Spirituosenmarkt liegt bei 1,27 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,24 Milliarden Euro). Im Kerngeschäft Schaumwein erreicht die Unternehmensgruppe ein Umsatzplus von neun Prozent."Mit einem vorausschauenden, unternehmerischen Krisen- und Risikomanagement ist es uns gelungen, den aktuell großen Herausforderungen unserer Branche erfolgreich zu begegnen. Dank unserer starken Marken und der großen Treue unserer Konsumenten konnten wir das Umsatzniveau des Vorjahres steigern", so Christof Queisser, CEO von Rotkäppchen-Mumm. "Besonders freue ich mich über die gute Entwicklung unseres Kerngeschäfts Sekt, in dem wir über dem Markttrend liegen. Alle drei Kernmarken Rotkäppchen, Mumm und Geldermann haben sich positiv entwickelt und zum Wachstum beigetragen."Die Loyalität der Verbraucher zum Sortiment des Hauses zahlt sich aus: "Im letzten Jahr haben uns die Konsumenten erneut das Vertrauen ausgesprochen. Der hohe Qualitätsanspruch an unsere Marken wird auch in herausfordernden Zeiten wertgeschätzt", so Christof Queisser. "Für Rotkäppchen war 2023 in vielerlei Hinsicht ein bedeutsames Jahr: Mit der neuen Kampagne haben wir die ikonische Werbegeschichte der Marke fortgeschrieben und mit der Eröffnung der Rotkäppchen Erlebniswelt in Freyburg (Unstrut) einen weiteren Meilenstein für die Markenfans geschaffen. Im Ergebnis wurden wir im Sekt bei Rotkäppchen-Tradition mit einem Plus in Menge und Umsatz belohnt."Die positiven Entwicklungen wurden auch im Jahr 2023 von Herausforderungen wie steigenden Kosten begleitet, denen Rotkäppchen-Mumm erfolgreich begegnet ist. Das Unternehmen hat seine Fokussierung innerhalb der fünf Geschäftsbereiche mit einem besonderen Schwerpunkt auf das Kerngeschäft auch deshalb noch einmal deutlich geschärft. Frank Albers, CFO von Rotkäppchen-Mumm, bringt es auf den Punkt: "Unsere diversifizierte Aufstellung und unsere hohe Bereitschaft, gemeinsam aktiv die Zukunft zu gestalten, bleiben der Schlüssel zu unserem nachhaltigen Geschäftserfolg. Mit zukunftsorientierten Investitionen in unsere Marken, in Digitalisierung und in unsere Produktionsstätten stärken wir weiter unsere Marktposition."Auch für das Jahr 2024 bleibt agiles und verbraucherorientiertes Handeln für Rotkäppchen-Mumm der Schlüssel zum Erfolg. Christof Queisser blickt nach vorn: "Die Branche steht vor einem weiteren anspruchsvollen Jahr, das wir als Rotkäppchen-Mumm aktiv gestalten werden. Unser Blick in die Zukunft ist optimistisch, denn wir haben erneut bewiesen: Unsere Marken bewegen die Menschen."Die wichtigsten Zahlen 2023 im ÜberblickDer Gesamtumsatz von Rotkäppchen-Mumm im Jahr 2023 lag bei 1,273 Milliarden Euro (inkl. Sekt- und Alkoholsteuer, ohne Mehrwertsteuer; Vorjahr: 1,239 Milliarden Euro), aufgeteilt auf drei Geschäftsfelder:- Schaumwein: 636 Millionen Euro (Vorjahr: 582 Millionen Euro)- Wein: 250 Millionen Euro (Vorjahr: 260 Millionen Euro)- Spirituosen: 387 Millionen Euro (Vorjahr: 397 Millionen Euro)Die Mitarbeiterzahl lag 2023 bei rund 1.000.Über Rotkäppchen-MummRotkäppchen-Mumm ist Deutschlands führender Anbieter von Sekt, Wein und Spirituosen. Seit seiner Gründung 1856 steht das Unternehmen für ein stetig wachsendes Sortiment an geschätzten Marken und Innovationen. Die Nummer Eins im deutschen Sekt-, Markenwein und Spirituosen-Markt verbindet eine vielfältige Auswahl aus eigener Herstellung mit einem Distributionsangebot von über 200 internationalen Premium-Produkten. Als prägende Kraft im Markt setzt die Gruppe auf hohe Qualitätsstandards, Branchenkompetenz und eine gezielte Ausrichtung ihres Sortiments an Konsumentenbedürfnissen. Zu den erfolgreichsten Marken von Rotkäppchen-Mumm gehören Rotkäppchen, Mumm, Geldermann, Ruggeri Prosecco DOCG, Doppio Passo und Echter Nordhäuser. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen mit seinen neun Standorten einen Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro.www.rotkaeppchen-mumm.deGeschäftsführung von Rotkäppchen-MummChristof QueisserCEO - Vorsitzender der Geschäftsführung und Geschäftsführer Marketing, Vertrieb, Produktion, Technik und QualitätsmanagementFrank AlbersCFO - Geschäftsführer Controlling, Finanzen, IT, Personal, Recht, Einkauf und Supply ChainStandorte- Freyburg (Unstrut) / Sachsen-Anhalt / Deutschland- Eltville am Rhein / Hessen / Deutschland- Hochheim am Main / Hessen / Deutschland- Nordhausen am Harz / Thüringen / Deutschland- Breisach am Rhein / Baden-Württemberg / Deutschland- Bremen / Bremen / Deutschland- Salem / Baden-Württemberg / Deutschland- Valdobbiadene / Veneto / Italien- Wien / Wien / ÖsterreichPressekontakt:Rasch PR-Manufaktur GmbHNoemi SchreinerTelefon: +49 40 87 87 919-17noemi.schreiner@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 5220459 HamburgOriginal-Content von: Rotkäppchen-Mumm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50998/5723110