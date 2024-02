DJ AUKTION/Solide Nachfrage bei Aufstockung von grünem Langläufer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat am Dienstag eine Grüne Bundesanleihe mit Laufzeit bis 2050 zu einer Durchschnittsrendite von 2,51 Prozent im Auktionsverfahren aufgestockt. Die Papiere waren 2021 via Syndikat auf den Markt gekommen und wurden am 1. Juni 2022 ebenfalls via Syndikat erstmals aufgestockt, seinerzeit zu einem Durchschnittszins von 1,365 Prozent.

Nachfolgend die Details der Auktion;

=== Emission 0,0-prozentige Grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2050 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,777 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 894 Mio EUR Zeichnungsquote 2 Durchschnittsrend. 2,51% Wertstellung 29. Februar 2024 ===

