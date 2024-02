© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader



BYD hat Tesla entthront. Dennoch besteht BYDs Executive Vice President Stella Li darauf, dass es keinen Grund zur Schadenfreude gibt. Derweil melden sich auch Analysten zu Wort. "Wir haben großen Respekt vor Tesla", sagt Li zu Yahoo Finance. Und weiter: "Sie sind ein Marktführer. Ohne sie könnte der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge nicht so schnell wachsen. Ich denke, sie sind ein Partner und zeigen, wie wir gemeinsam der ganzen Welt wirklich helfen können. Wir können den Markt aufklären und den Markt für Transaktionen vorantreiben. " BYD ist Ende 2023 an Tesla vorbeigezogen, nachdem es mehr als drei Millionen Autos verkauft hat, mehr als 80 Prozent davon in China. Dieser Meilenstein …