Soft-Landing in den USA, Deutschland in der Rezession, doch die Aktienmärkte feiern, und Höchstsände und Jubel um einen Zukunftstrend, der noch nicht in der Umsetzung angekommen ist - alles nur Hoffnung und auf wackligen Füßen, oder ist das Tal der Tränen durchschritten? Darüber und welche Branchen gerade für Markteinsteiger jetzt spannend sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Andreas Lipkow, Anlagestratege.