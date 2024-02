Duravant, der führende Anbieter von automatisierten Anlagen, erweitert sein Portfolio der Proteinverarbeitungslösungen durch die Übernahme der Ferdinand Henneken GmbH.

Duravant LLC ("Duravant"), ein globaler Anbieter von technischen Anlagen und automatisierten Lösungen für die Bereiche Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung, hat heute die Übernahme der Ferdinand Henneken GmbH ("Henneken") bekannt gegeben, einem führenden Hersteller von Lösungen für die Proteinverarbeitung mit Sitz in Bad Wünnenberg, Deutschland. Henneken entwickelt und baut innovative Maschinen wie Vakuum-Tumbler, Steaker, Injektoren und Lake-Mischer, die ein höheres Produktionsvolumen und eine bessere Produktqualität für Fleisch-, Geflügel- und Meeresfrüchte-Verarbeiter erzeugen.

Henneken ist eine strategische Übernahme für Duravant, da das Unternehmen seine Investitionen im wachsenden Proteinsektor ausbaut. Die von Henneken angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind in einem hohen Maße komplementär und erweitern die Möglichkeiten von Duravant, komplette und integrierte Anlagenlösungen anzubieten.

"Wir freuen uns sehr, unser Angebot an Anlagen und Technologien für Protein-Verarbeiter zu erweitern, indem wir Henneken in der Duravant-Familie willkommen heißen", sagte Mike Kachmer, Chairman und CEO von Duravant. "Hennekens unerschütterliches Engagement für Spitzenleistungen und seine Leidenschaft für Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens, und wir freuen uns darauf, dieses Vermächtnis der Bereitstellung kundenorientierter Lösungen weiter zu stärken.

Seit 1977 ist Henneken ein führender Anbieter von Sekundärverarbeitungslösungen für Fleischproduzenten und Lebensmittelunternehmen in der ganzen Welt. Henneken kombiniert renommierte deutsche Ingenieurskunst mit einem tiefgreifenden Verständnis der Fleischwissenschaft und -technologie und entwickelt Injektions-, Marinier- und Tumbler-Anlagen, die eine hohe Produktqualität und -konsistenz gewährleisten und gleichzeitig die Handhabungs- und Verarbeitungszeiten verkürzen. Das hauseigene Technik-Zentrum von Henneken dient als Innovations-Hub, in dem ein Team aus Ingenieuren und Technologen gemeinsam mit den Kunden Produkte testet und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt.

"Wir sind begeistert, gemeinsam mit Duravant dieses aufregende neue Wachstumskapitel zu beginnen", sagte Volker Henneken, ein Mitglied der Gründerfamilie. "Die globale Infrastruktur von Duravant wird es uns ermöglichen, in neue Regionen zu expandieren und unseren bestehenden Kundenstamm noch besser zu bedienen." Kai Henneken ein weiteres Gründungsfamilien-Mitglied fügt hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen Duravant-Betriebsgesellschaften wie Marlen, Marelec und Foodmate. Wir teilen eine Kultur der Hingabe, um den Fleisch- und Geflügel-Verarbeitern durch Innovation und ein unerschütterliches Engagement für die Kundenzufriedenheit einen größeren Wert zu bieten."

Über Duravant

Duravant hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für automatisierte Ausrüstungen, mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Über sein Portfolio von Betriebsgesellschaften liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch Ingenieur- und Integrations-Know-how, Projektmanagement und operative Exzellenz. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerken bietet Duravant sofortige und lebenslange Unterstützung für alle Märkte, die sie in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialtransport bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant sind ein Synonym für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.duravant.com.

Über Henneken

Henneken mit Hauptsitz in Bad Wünnenberg, Deutschland, ist Hersteller und Serviceanbieter von innovativen Maschinen für die Fleisch-, Geflügel- und Meeresfrüchteindustrie. Das Henneken-Portfolio an hochentwickelten Maschinenlösungen umfasst Vakuum-Tumbler, Steaker, Injektoren, Lakemischer, Plätter sowie Produkthandhabungs- und Beladesyteme. Seit 1977 ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von Lösungen, die den Anforderungen von Lebensmittelverarbeitern gerecht werden, die Qualität und Sicherheit verlangen und gleichzeitig die Produktivität und das Produktionsvolumen maximieren. Henneken hat sich der Kundenzufriedenheit verschrieben und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um die richtige Lösung zu finden. Das Unternehmen entwickelt und liefert seine Anlagen termingerecht und bietet zuverlässigen Service und Ersatzteilservice. Weitere Informationen finden Sie unter www.henneken-tumbler.de.

