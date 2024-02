NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,16 Prozent auf 109,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,29 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zum Handelsauftakt schwach aus. Die Aufträge für langlebige Güter gingen im Januar deutlich zurück. Allerdings war der Rückgang vor allem auf Transportgüter zurückzuführen. Die Kapitalgüter ohne Luftverkehr und Militärgüter legten leicht zu. Jedoch fiel die Gesamtentwicklung im Vormonat schwächer aus als bisher bekannt.

Die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed, abgeleitet von Terminkontrakten am Rentenmarkt, sind weiterhin deutlich gedämpfter als noch vor wenigen Wochen. Wurden Ende Januar noch bis zu sechs Zinsreduzierungen um insgesamt 1,5 Prozentpunkte für dieses Jahr erwartet, sind es aktuell rund drei Reduzierungen.

Hintergrund der Entwicklung sind die robuste US-Konjunktur und die zähe Inflation. Nach wie vor gilt die Jahresmitte als wahrscheinlicher Zeitpunkt für eine erste Senkung der Leitzinsen./bgf/jkr/mis