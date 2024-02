190 Terabyte übertragene Daten in nur vier Tagen: Eine DDoS-Attacke hat bei einem privaten Website-Betreiber für einen ungewollten Rekordtraffic gesorgt - inklusive riesiger Rechnung vom Webhoster. Muss der Website-Betreiber zahlen? Bei einer DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service) handelt es sich für gewöhnlich um einen Cyberangriff mit dem Ziel, Webserver, Onlinedienste oder ganze Netzwerke in die Knie zu zwingen. Dies erfolgt über eine Vielzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...