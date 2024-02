Seismic-Kunden nutzen bereits das Potenzial von KI-gestütztem Enablement, steigern den Gewinn pro Vertriebsmitarbeiter um 28 Prozent und erhöhen die Durchschnittsgröße der Geschäftsabschlüsse um 29 Prozent

Seismic, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Enablement, veröffentlicht heute seinen Winter Product Release 2024 mit Weiterentwicklungen in den Bereichen generative KI, Seismic for Meetings und Digital Sales Rooms (DSRs). In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt ist es für den Geschäftserfolg entscheidend, schnell, effizient und personalisiert mit Käufern in Kontakt zu treten. Mit den neuen Produkterweiterungen von Seismic können Vertriebsteams ihren Kunden vom ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss eine bessere Erfahrung bieten.

Seismic Aura Copilot mit neuen intelligenten Funktionen

Aura Copilot, der auf generativer KI basierende Assistent von Seismic, wird um neue Funktionen in den vier Innovationsbereichen der Seismic KI-Roadmap erweitert: Entdecken, Erstellen, Automatisieren und Beraten. Mit der KI-gestützten Seitenerstellung können Enablement-Teams innerhalb von Minuten hochwirksame Playbooks für Produkteinführungen und Vertriebskampagnen in verschiedenen Branchen erstellen. Die Lösung passt auch den Sprachstil an, um sicherzustellen, dass die Playbooks genau auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind, übersetzt Content in verschiedene Sprachen und korrigiert Grammatikfehler. Auf diese Weise sparen Vertriebsteams nicht nur viele Stunden bei der Produktion, sondern profitieren auch von qualitativ hochwertigen und relevanten Inhalten.

Mit den generativen Suchfunktionen von Aura Copilot suchen Vertriebsteams anders nach Inhalten, Antworten und Insights: Sie können in natürlicher Sprache mit dem System interagieren, sofortige Antworten in einem personalisierten Layout erhalten und maßgeschneiderte Zusammenfassungen aus verifizierten Quellen generieren, um die Verkaufszyklen zu beschleunigen und die Produktivität der Teams zu erhöhen. Beispielsweise stellen sie eine Frage zu einem Produktmerkmal und bekommen sofort die passende Antwort, die neben detaillierten Produktfunktionen auch personen- oder branchenspezifische Informationen enthält.

Seismic LiveSocial, mit dem Kundenkontakt-Teams Käufer in sozialen Medien gezielt und proaktiv ansprechen, erhält ebenfalls einen KI-gestützten Entwicklungsschub. Vertriebsteams können die neuen KI-gestützten Funktionen nutzen, um personalisierte Kommentare und Diskussionsthemen zu erstellen, die das Kundenengagement in sozialen Medien erhöhen.

Seismic-Kunden sehen bereits signifikante Resultate von ihren Enablement-Initiativen und investieren weiter, um diese Vorteile zu beschleunigen. Das globale Fintech-Unternehmen Revolut verzeichnete durch den Einsatz von Seismic eine Steigerung der Vertriebseffizienz um 78 Prozent und einen um 28 Prozent höheren Gewinn pro Sales-Person.

"Durch den Einsatz von Seismic konnten wir unsere vierteljährlichen Vertriebsquoten steigern und unsere Teams übertreffen diese Ziele kontinuierlich. Wir sehen enorme Umsatzeffekte und wissen, dass Seismic einen großen Anteil daran hat", sagt Chris Prudente, Global Head of Sales Enablement bei Revolut. "Mit Blick auf die Zukunft freue ich mich besonders über die jüngsten Produktverbesserungen im Bereich der generativen KI. Wie dies unseren Vertrieb auf der Plattform und mein Sales Enablement Team bei der Content-Erstellung unterstützen kann, ist ein entscheidender Game Changer."

Seismic for Meetings: die Vor- und Nachbereitung von Meetings verbessern

Seismic for Meetings hat bereits die Art und Weise verändert, wie Vertriebsprofis Meetings vorbereiten, durchführen und nachbereiten. Dadurch werden jede Woche unzählige Stunden eingespart, was zu effizienteren Meetings und höheren Abschlussquoten führt. Zu den neuen Funktionen gehören die Möglichkeit, Besprechungsinhalte vor der Live-Kundeninteraktion einzurichten und in einer Vorschau anzuzeigen sowie Preisverhandlungen und Verkaufsgespräche in der Zusammenfassung des Meetings intelligent hervorzuheben. Am Ende des Meetings kann der Vertrieb die vollständige Aufzeichnung direkt in einen DSR einfügen, um alle Inhalte an einem Ort zu speichern und so ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen, an das man sich erinnert.

Mit DSR-Vorlagen Go-to-Market-Prozesse optimieren

Seismic verbessert DSRs, die mittlerweile als unverzichtbares Vertriebstool zur Steigerung von Geschäftsabschlüssen und Gewinnquoten gelten, um die Skalierbarkeit für Vertrieb und Marketing gleichermaßen zu erhöhen. Unabhängig davon, ob DSR-Vorlagen für eine Produkteinführung, eine Einladung zu einer Veranstaltung oder die Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Kunden in einer neuen Branche verwendet werden, erhalten Vertriebsteams eine reproduzierbare, skalierbare und kollaborative Lösung für die Kundenansprache.

Ein Beispiel: OneSource Virtual, ein Anbieter professioneller Dienstleistungen, konnte dank der DSRs von Seismic und anderer Produkte der Seismic Enablement Cloud seinen durchschnittliche Deal Size um 29 Prozent steigern und die Einarbeitungszeit im Vertrieb um 47 Prozent verkürzen:

"Wir sind große Nutzer von LiveSend und Digital Sales Rooms, und sehr begeistert von den Vorlagen für Digital Sales Rooms", so Nicole Ward, Senior Director of Revenue Enablement bei OneSource Virtual. "Vor kurzem haben wir Seismic Content für unser gesamtes Go-to-Market-Team eingeführt, und es ist wirklich eine großartige Bereicherung für unsere Organisation."

"Mit der Weiterentwicklung unserer Produkte stärken wir unser Portfolio an KI-Funktionen und bieten neue Tools, mit denen Unternehmen ein gezielteres Enablement umsetzen und wirkungsvolle Veränderungen vorantreiben", erklärt Krish Mantripragada, Chief Product Officer, Seismic. "Im vergangenen Jahr wurde über die Hälfte unserer neuen Funktionen durch unser Voice of the Customer-Programm vorangetrieben. Wir bauen mit einer Reihe von kundenorientierten Aktualisierungen auf dieser Dynamik auf und sehen bereits dass unsere Kunden dadurch ihre Produktivität verbessern und ihren Umsatz steigern."

Weitere Seismic Kundengeschichten finden Sie auf unserer Website. Um mehr über die neuesten Erweiterungen der Seismic Enablement Cloud im Winter Release 2024 zu erfahren, besuchen Sie den Seismic Blog und sehen Sie sich alle aktuellen Produktinnovationen im Seismic Product Innovation Center an.

